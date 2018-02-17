Глава ФИФА подготовил план революционных реформ в футболе

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино планирует провести ряд реформ, сообщает Football Italia со ссылкой на L'Equipe.

Исполком ФИФА 28 февраля обсудит план реформы, состоящий из 11 пунктов. Проект, в частности, включает отказ от трансферного окна в январе и введение потолка зарплат.

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Также в проекте есть пункт об ограничении количества игроков, которых клуб может покупать и брать в аренду.

Ранее сообщалось, что в России призывают ФИФА "одернуть" Климкина за призывы к бойкоту ЧМ-2018.