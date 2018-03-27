Участники ЧМ-2018: сборная Марокко

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Первые после Египта, еще одни представители "кошачьей" футбольной семьи и пропущенный "по болезни" Кубок Африки. Вашему вниманию история сборной команды Марокко Канал RT на Youtube Побоище футбольных фанатов в Марокко

Королевская марокканская футбольная федерация — организация, ответственная за футбол в Марокко, — была образована в 1955 году. А уже через пять лет стала членом огромной футбольной семьи — Международной федерации футбола.

"Атласские львы" — так еще называют национальную команду Марокко — не раз подтверждали свой имидж весьма крепкой команды. Так марокканская сборная сумела четырежды пробиться в финальные части чемпионатов мира и на сегодняшний день уступает по этому показателю только своим "сородичам по семейству кошачьих" — "Неукротимым львам" из Камеруна.

Более того, марокканская национальная команда стала второй сборной с Черного континента, которая в принципе смогла попасть в финальную часть чемпионата мира. До них это удавалось лишь египетским "фараонам". При этом "Атласские львы" стали первыми представителями Африки, которые смогли выйти из группы.

Фото Владимир Астапкович Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018.

Но это случилось только в 1986 году на чемпионате мира в Мексике. До этого, в той же Мексике, но шестнадцатью годами ранее, марокканцы с треском провалились. На групповом этапе они со счетом 3:2 были биты сборной ФРГ, потерпели крупное поражение 0:3 от сборной Перу и лишь в игре с Болгарией смогли заработать свое первое очко на мундиалях.

Что касается звездного часа "Атласских львов", который случился в 1986 году, — то путь в 1/8 финала обещал быть весьма непростым. Дело в том, что марокканцы попали в довольно именитую группу. Здесь им противостояли сборные Англии, Польши и Португалии. В итоге с поляками и англичанами африканцы смогли разойтись нулевой ничьей, а затем крупно обыграли португальцев — 3:1.

На выходе из группы — "львов" ожидала сборная команда ФРГ. Большую часть времени матча на табло горели нули, и только за три минуты до финального свистка Лотар Герберт Маттеус лишил марокканцев надежд на попадание в четвертьфинал.

Чемпионаты 1994 года в США и 1998 года во Франции стали для сборной Марокко неудачными: команда не смогла преодолеть групповой этап, хотя на французских полях у них такой шанс был. Но тогда судьбу "Атласских львов" решило одно очко, наличие которого у сборной Норвегии вывело "Сверла" в следующий раунд мундиаля.

Гораздо успешней марокканцы выступали на Кубке африканских наций, где "львы" в разные годы занимали и первое, и второе, и третье места. И даже дважды были четвертыми.

Примечательно, что в 2015 году Кубок африканских наций должен был проходить именно в Марокко. Но жизнь внесла свои коррективы — вернее, смерть. За год до начала первенства западную Африку охватила эпидемия лихорадки Эбола. Марокканцы хотели перенести турнир на более поздний срок, но Африканская федерация футбола отказалась. В итоге турнир состоялся в Экваториальной Гвинее, сборная Марокко была отстранена от турнира, а местная футбольная федерация была оштрафована.

Чемпионат мира в России, а точнее, его групповой этап, будет для марокканцев очередной проверкой на прочность. Дело в том, что в группе B, куда по итогам жеребьевки попали "Атласские львы", африканцев ждут действующие чемпионы Европы португальцы, бывшие чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы испанцы и трехкратные обладатели Кубка Азии иранцы.