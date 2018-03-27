Участники ЧМ-2018: сборная Марокко

Первые после Египта, еще одни представители "кошачьей" футбольной семьи и пропущенный "по болезни" Кубок Африки. Вашему вниманию история сборной команды Марокко
Королевская марокканская футбольная федерация — организация, ответственная за футбол в Марокко, — была образована в 1955 году. А уже через пять лет стала членом огромной футбольной семьи — Международной федерации футбола.
"Атласские львы" — так еще называют национальную команду Марокко — не раз подтверждали свой имидж весьма крепкой команды. Так марокканская сборная сумела четырежды пробиться в финальные части чемпионатов мира и на сегодняшний день уступает по этому показателю только своим "сородичам по семейству кошачьих" — "Неукротимым львам" из Камеруна.
Более того, марокканская национальная команда стала второй сборной с Черного континента, которая в принципе смогла попасть в финальную часть чемпионата мира. До них это удавалось лишь египетским "фараонам". При этом "Атласские львы" стали первыми представителями Африки, которые смогли выйти из группы.
Но это случилось только в 1986 году на чемпионате мира в Мексике. До этого, в той же Мексике, но шестнадцатью годами ранее, марокканцы с треском провалились. На групповом этапе они со счетом 3:2 были биты сборной ФРГ, потерпели крупное поражение 0:3 от сборной Перу и лишь в игре с Болгарией смогли заработать свое первое очко на мундиалях.
Что касается звездного часа "Атласских львов", который случился в 1986 году, — то путь в 1/8 финала обещал быть весьма непростым. Дело в том, что марокканцы попали в довольно именитую группу. Здесь им противостояли сборные Англии, Польши и Португалии. В итоге с поляками и англичанами африканцы смогли разойтись нулевой ничьей, а затем крупно обыграли португальцев — 3:1.
На выходе из группы — "львов" ожидала сборная команда ФРГ. Большую часть времени матча на табло горели нули, и только за три минуты до финального свистка Лотар Герберт Маттеус лишил марокканцев надежд на попадание в четвертьфинал.
Чемпионаты 1994 года в США и 1998 года во Франции стали для сборной Марокко неудачными: команда не смогла преодолеть групповой этап, хотя на французских полях у них такой шанс был. Но тогда судьбу "Атласских львов" решило одно очко, наличие которого у сборной Норвегии вывело "Сверла" в следующий раунд мундиаля.
Гораздо успешней марокканцы выступали на Кубке африканских наций, где "львы" в разные годы занимали и первое, и второе, и третье места. И даже дважды были четвертыми.
Примечательно, что в 2015 году Кубок африканских наций должен был проходить именно в Марокко. Но жизнь внесла свои коррективы — вернее, смерть. За год до начала первенства западную Африку охватила эпидемия лихорадки Эбола. Марокканцы хотели перенести турнир на более поздний срок, но Африканская федерация футбола отказалась. В итоге турнир состоялся в Экваториальной Гвинее, сборная Марокко была отстранена от турнира, а местная футбольная федерация была оштрафована.
Чемпионат мира в России, а точнее, его групповой этап, будет для марокканцев очередной проверкой на прочность. Дело в том, что в группе B, куда по итогам жеребьевки попали "Атласские львы", африканцев ждут действующие чемпионы Европы португальцы, бывшие чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы испанцы и трехкратные обладатели Кубка Азии иранцы.