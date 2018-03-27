Участники ЧМ-2018: сборная Нигерии

"Супер-орлы" Кубка Африканских наций, обидчики сборной Болгарии и "убийца" Роберто Баджо. Вашему вниманию история сборной Нигерии.

Впервые о сборной Нигерии по футболу болельщики узнали на чемпионате Мира 1994 года в США. Безусловно, узкому кругу специалистов "супер-орлы" наверняка были известны и до мундиаля, но широкая общественность об этой самобытной команде практически ничего не знала.

Оно и понятно. История сборной Нигерии не такая богатая, если сравнивать с европейскими командами. Первый свой официальный матч нигерийцы провели в 1949 году, когда обыграли команду из Сьерра-Леоне. Любопытно, что независимым государством Нигерия стала только 11 лет спустя. Тогда же была образована и федерация футбола страны.

Естественно, что до обретения независимости Нигерия не принимала участия в квалификациях к чемпионатам мира, то есть с 1930 по 1958 годы. Первым квалификационным турниром для команды стал отбор на мировое первенство 1962 года в Чили. Как и следовало ожидать — первый блин для нигерийцев оказался комом, и в Южную Америку они не поехали.

То ли неудачная дебютная попытка, то ли отсутствие игроков, хотя бы среднего уровня, привели к тому, что с 1966 по 1990 годы сборная Нигерии вновь не принимала участия в отборочных играх к ЧМ. Правда, "супер-орлы" начали потихоньку осваивать африканский континент и с 1976 года активно стали участвовать в Кубке африканских наций.

На этом турнире нигерийцы с первого же раза заняли третье место, а уже на первенстве 1980 года добились первого триумфа в истории сборной, выиграв золото. Из семи последовавших Кубков, Нигерия еще четыре раза попадала в призы, а в 1994 году вновь стала сильнейшей командой Африки.

И вот в этом нет уже ничего удивительного, потому что в стране выросли футболисты, которые были способны бороться не только на локальном уровне, но и на мировом. 20 из 22 футболистов той сборной играли в Европе, а имена, зазвучавшие на чемпионате мира в США, стали известны практически всем: Даниэл Амокачи, Рашиди Йекини, Джордж Финиди, Эмануэль Амунеке и т.д.

Уже само попадание сборной Нигерии на чемпионат мира можно было считать успехом. Вряд ли кто всерьез предполагал, что африканцы смогут выйти из группы в плей-офф. Однако вскоре заговорили о том, что на мировой футбольной арене появился новый Камерун, наделавший шуму на ЧМ-1990 в Италии, чуть не выйдя в полуфинал турнира.

В первом же своем матче в США Нигерия разгромила Болгарию 3:0. Да, да — ту самую Болгарию с Христо Стоичковым и Йорданом Лечковым, которые в ¼ финала "похоронили" сборную Германии. Во второй игре африканцы вполне ожидаемо проиграли Аргентине 1:2 (Марадона с Каниджей свою работу выполнили на пять с плюсом). В заключительном матче группы Нигерия встречалась с Грецией и, выиграв 2:0, вышла в 1/8 финала с первого места.

Фото Мария Плотникова Месси в матче сборной Аргентины против Нигерии

На ЧМ в США было множество матчей полных драматизма, когда проигравшая сторона просто не понимала — как такое могло произойти? Одной из таких встреч стала игра 1/8 финала между сборными Нигерии и Италии. Уже на 26 минуте "супер-орлы" вышли вперед. Во втором тайме итальянцы остались в меньшинстве, после удаления Дзолы. До выхода в ¼ финала на первом же мундиале нигерийцам не хватило чуть меньше двух минут. Не хватило опыта, умения играть по счету и концентрации. Справедливости ради, стоит сказать, что "могильщиком" сборной Нигерии стал Роберто Баджо — пожалуй, лучший игрок того турнира. Герой и антигерой всей Италии на чемпионате.

За минуту и 45 секунд до финального свистка Баджо, вышедший только на замену, по причине плохого самочувствия, сравнял счет. А в дополнительное время с пенальти забил победный гол и, несмотря на численный перевес, оставил Нигерию за бортом мундиаля.

Но уже через два года Нигерия вновь заставила говорить о себе весь мир совершив невозможное. Произошло это на Олимпиаде в Атланте, когда в полуфинале турнира африканцы со счетом 4:3обыграли сборную Бразилии с Ривалдо, Роналду, Роберто Карлосом, Бебето. При этом по ходу встречи нигерийцы уступали 1:3. В финале же Олимпиады по всем показателям превзошли Аргентину 3:2 с Креспо, Лопесом, Симеоне, Ортегой, Айялой. Победный гол на 90 минуте забил Амунеке.

Лидером сборной Нигерии того образца стал Нванко Кану. Но и, помимо нападающего "Аякса", в команде было множество других первоклассных футболистов: Бабангида, Бабайаро, Тарибо Уест, Окоча, Олисе. Поэтому перед ЧМ-1998 во Франции сборная Нигерии стала рассматриваться специалистами всерьез, и "супер-орлам" прочили место как минимум в полуфинале.

Уже на групповой стадии Нигерия подтвердила всю серьезность своих намерений, обыграв в красивейшем матче Испанию 3:2. Затем последовала победа с минимальным счетом 1:0 над Болгарией (опять Болгария) и лишь в заключительной встрече нигерийцы уступили Парагваю 1:3. Хотя злые языки утверждают, что это было сделано специально, чтобы не пустить в плей-офф испанцев. Так, в конечном итоге и получилось — Нигерия и Парагвай вышли в 1/8 финала.

Фото Нина Зотина Болельщики сборной Нигерии

Что произошло с африканской командой в игре с Данией — сказать сложно: может быть, слишком рано уверовали в свои силы и непобедимость. Так или иначе, но скандинавы продемонстрировали Нигерии настоящий мастер-класс, победив 4:1. Имея все шансы улучшить свои показатели на ЧМ, Нигерия несолоно хлебавши вновь остановилась на стадии 1/8 и после матча с Данией собрала чемоданы.

На трех последовавших мундиалях (в 2006 году команда не прошла отбор), сборная Нигерии особых успехов не добилась. В 2002 и 2010 годах "супер-орлы" не смогли преодолеть групповую стадию, а в 2014 году вновь остановились на заколдованной стадии 1/8 финала. На сей раз обидчиком Нигерии стала сборная Франции, победившая 2:0.

На ЧМ-2018 в России Нигерия сыграет в очень непростой группе с Аргентиной, Исландией и Хорватией. Конечно, не стоит делать поспешных выводов, но вряд ли опыта Мозеса, Ихеаначо и Ивоби хватит на то, чтобы справиться с Месси-Агуэро, Модричем-Ракитичем. Про "викингов" из сборной Исландии вообще лучше промолчать.

Первый свой матч на ЧМ-2018 Нигерия проведет 16 июня против Хорватии в Калининграде. Тогда и будет понятно — готово ли "супер-орлы" к тому, чтобы в очередной раз попытаться переписать историю своей сборной.