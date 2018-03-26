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    Власти Исландии не посетят Чемпионат мира по футболу в России

    Тема:

    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (49)

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    Решение не посещать ЧМ-2018 в России связано с ситуации с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
    Флаг Исландии
    flickr.com/Sigfus Sigmundsson

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Власти Исландии не станут посещать Чемпионат мира по футболу в России, сообщается на сайте исландского правительства.

    Экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
    Коллаж Sky News
    Зачем отравили Скрипаля?

    "Исландские власти не посетят Чемпионат мира по футболу в России этим летом", — говорится в сообщении.

    Ранее исландские СМИ со ссылкой на главу МИД страны Гудлаугура Тор Тордарсона сообщили, что чиновники Исландии могут присоединиться к бойкоту ЧМ-2018, если Великобритания объявит его. Отмечалось, что это связано с ситуации с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

    В понедельник, 26 марта, стало известно, что власти Исландии временно приостанавливают двусторонний диалог с российскими властями из-за инцидента в Солсбери. 

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению веществом А-234 бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. В качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава.

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    Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

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