Дело Скрипаля. Формула смертельного вещества была в США еще в 1998 - МО РФ

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. У России есть документы, указывающие на то, что в США велась разработка газа А234, заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны Игорь Рыбальченко.

По его словам, еще в 1998 году отечественные специалисты обнаружили в спектральной библиотеке национального бюро стандартов Соединенных Штатов сведения о фосфороорганическом веществе, которое обладало "сильным смертельным действием".

"Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234", — сказал Рыбальченко в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Он отметил, что соединение внесли в базу данных сотрудники Центра химических исследований и разработок армии США. Соответствующие документы Рыбальченко представил в студии.

"Самая интересная подробность в этой истории: в следующих версиях базы данных — они обычно только расширяются, все время пополняются, все больше и больше веществ — мы этой записи не обнаружили", — сказал специалист, подчеркнув, что не может объяснить, куда она делась.

Ученый также считает, что формулы, опубликованные в книге эмигрировавшего в США химика Вила Мирзаянова, позволят синтезировать подобное соединение "в любой подготовленной лаборатории".

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В британском Солсбери 4 марта отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию.

В Лондоне утверждают, что против бывшего агента использовали вещество, разработанное в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а при обозначении токсинов использовали цифры.

Название "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи эмигрировавшего в США советского ученого Вила Мирзаянова, который не имел прямого отношения к разработке этого химического оружия.

Британские власти ввели ряд ограничительных мер против России, в том числе выслали 23 дипломата и заморозили двусторонние контакты на высоком уровне. Лондон поддержали и другие европейские столицы, а также власти США. При этом на призывы российской стороны о совместном расследовании дела в Соединенном Королевстве ответили отказом.

В ответ МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании, отозвал согласие на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявил о прекращении деятельности Британского совета.

В то же время Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Москва готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Президент подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей.