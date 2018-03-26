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    Берлин вышлет четырех российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" - СМИ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (126)

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    По информации СМИ, из Германии вышлют четырех российских дипломатов с прошлым в разведке. Ожидается, что похожие действия предпримут Франция и другие западные страны.
    Следственные действия по факту смерти Скрипаля
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Власти Германии намерены выслать четырех российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", официально о решении будет объявлено во второй половине дня в понедельник, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

    Саммит ЕС в Брюсселе
    REUTERS John Thys/Pool via Reuters
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    "По информации Süddeutschen Zeitung, речь идет в общей сложности о четырех дипломатах с прошлым в разведке", — пишет газета.

    Ожидается, что похожие действия предпримут Франция и другие западные страны. Возможно, о высылке дипломатов будет сообщено в одно и то же время, пишет издание.

    В британском Солсбери 4 марта отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию.

    В Лондоне утверждают, что против бывшего агента использовали вещество, разработанное в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а при обозначении токсинов использовали цифры.

    Название "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи эмигрировавшего в США советского ученого Вила Мирзаянова, который не имел прямого отношения к разработке этого химического оружия.

    Британские власти ввели ряд ограничительных мер против России, в том числе выслали 23 дипломата и заморозили двусторонние контакты на высоком уровне. Лондон поддержали и другие европейские столицы, а также власти США. При этом на призывы российской стороны о совместном расследовании дела в Соединенном Королевстве ответили отказом.

    В ответ МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании, отозвал согласие на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявил о прекращении деятельности Британского совета.

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