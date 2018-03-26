Берлин вышлет четырех российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" - СМИ

Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Власти Германии намерены выслать четырех российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", официально о решении будет объявлено во второй половине дня в понедельник, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

"По информации Süddeutschen Zeitung, речь идет в общей сложности о четырех дипломатах с прошлым в разведке", — пишет газета.

Ожидается, что похожие действия предпримут Франция и другие западные страны. Возможно, о высылке дипломатов будет сообщено в одно и то же время, пишет издание.

В британском Солсбери 4 марта отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию.

В Лондоне утверждают, что против бывшего агента использовали вещество, разработанное в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а при обозначении токсинов использовали цифры.

Название "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи эмигрировавшего в США советского ученого Вила Мирзаянова, который не имел прямого отношения к разработке этого химического оружия.

Британские власти ввели ряд ограничительных мер против России, в том числе выслали 23 дипломата и заморозили двусторонние контакты на высоком уровне. Лондон поддержали и другие европейские столицы, а также власти США. При этом на призывы российской стороны о совместном расследовании дела в Соединенном Королевстве ответили отказом.

В ответ МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании, отозвал согласие на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявил о прекращении деятельности Британского совета.