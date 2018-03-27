Участники ЧМ-2018: сборная Бельгии

Три этапа истории национальной сборной команды Бельгии по футболу, совершенно не похожие друг на друга.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация была основана в 1895 году, и уже пять лет спустя команда монархии была готова ко вторым летним Олимпийским играм, которые состоялись в Париже. Из столицы Франции бельгийцы привезли бронзовые медали. Правда, справедливости ради надо отметить, что в турнире приняли участие всего три сборные! Победителем стала команда Великобритании, а на втором месте обосновались хозяева — французы.

Первый чемпионат мира состоялся только в 1930 году, до этого времени сборная Бельгии "тренировалась" на Олимпиадах, да так успешно, что в 1920 году на домашних играх в Антверпене выиграла золотые медали. Через четыре года команда дошла до 1/8 финала, а на следующих играх вновь вышла в плей-офф, на сей раз в четвертьфинал.

А потом настала эра мундиалей. Но нельзя сказать, что они были успешными для "красных дьяволов". Из первых 11 чемпионатов мира пять раз Бельгия не смогла преодолеть отборочный турнир, такое же количество раз завершала свое выступление на групповой стадии, а один раз отказалась от участия в квалификации к ЧМ 1950 года в Бразилии.

Вторая глава истории про сборную Бельгии берет свое начало в середине 70-х годов, когда бельгийский футбол получил профессиональный статус, а клубы "Андерлехт", "Мехелен" и "Брюгге" добились значительных успехов на европейской арене. Именно тогда появилась первая плеяда футболистов, заставивших о себе говорить: Ян Кулеманс, Франсуа ван дер Эльст, Жан-Мари Пфафф. Эти игроки стали основой той сборной, которая в 1980 году смогла выйти в финал чемпионата Европы, где уступила ФРГ со счетом 1:2.

Следующим этапом стало покорение уже футбольных полей мира. На мундиаль 1982 года в Испании бельгийцы отобрались без особых проблем, а на самом турнире спокойно выиграли группу, переписав свою историю. Однако во втором раунде бельгийцы были не так убедительны и, проиграв Польше 0:3 и СССР 0:1 — покинули теплую и гостеприимную Испанию.

Так или иначе, но сборная Бельгии стала той командой, с которой соперникам приходилось считаться. "Виноваты" в этом были не только сами футболисты, но и великий тренер "красных дьяволов" Ги Тис, руководивший сборной с 1976 по 1991 год. Наставник сумел привить команде надежную игру в обороне и умение быстро организовывать контратаки. Эти два компонента и были основными козырями сборной Бельгии того образца.

Фото Георгий Сысоев Игроки сборной Бельгии на Евро-2016

Взвесив и проанализировав все ошибки ЧМ-1982, на мундиаль 1986 года в Мексике Ги Тис привез фактически ту же команду, только повзрослевшую и набравшуюся опыта. К тому же в сборную прекрасно влился Энцо Шифо — креативный полузащитник, выступавший в то время за "Андерлехт".

Несмотря на опытный и сбалансированный состав, Бельгия не очень удачно провела групповой этап и вышла в 1/8 финала с третьего места. В плей-офф ее ожидала встреча с мощной сборной СССР. По мнению многих специалистов, та сборная под руководством Лобановского была самой сильной в истории советского футбола.

Игра получилась зрелищной, но с небольшим осадком скандальности. Бельгия победила со счетом 4:3, однако бытует мнение, что первые два гола в исполнении Шифо и Кулеманса были забиты из офсайда, а шведский судья Эрик Фредриксон просто не захотел увидеть этих положений "вне игры".

Как известно, история не знает сослагательного наклонения. Никто не может сказать, что было бы, пройди дальше сборная СССР. Но в 1/4 финала вышли бельгийцы и за право участия в полуфинале встретились с Испанией. Основное и дополнительное время победителя не выявили (1:1), а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались бельгийцы.

Правда, на этом дружина Ги Тиса остановилась. Преодолеть полуфинальный барьер в виде сборной Аргентины и Диего Марадоны на тот момент казалось просто невозможным. Именно Марадона оформил дубль в той встрече, и южноамериканцы победили 2:0, предоставив возможность Бельгии побороться за звание третьей команды мира. Но и здесь бельгийцев ждало разочарование. Если у Аргентины был Марадона, то у Франции — Платини. "Красные дьяволы" не смогли сдержать "мушкетеров" и проиграли 2:4. Тем не менее четвертое место на ЧМ до сих пор остается лучшим для бельгийской сборной.

Третья и заключительная глава больше напоминает список Forbes, и она пока не завершена. Если посмотреть на действующий состав Бельгии и на те клубы, за которые выступают футболисты, то команду с закрытыми глазами можно причислить к одним из фаворитов ЧМ-2018 в России. Сразу два игрока "красных дьяволов" попали в состав символической сборной Европы предстоящего ЧМ, составленный из самых дорогих футболистов. Это — Кевин де Брюйне из "Манчестер Сити" и Эден Азар из "Челси". Каждый оценивается в 75 миллионов евро. А ведь есть еще Тибо Куртуа ("Челси"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"). И список этот можно продолжать и продолжать. Кстати, именно Вертонген является рекордсменом по количеству проведенных матчей в составе национальной команды. На счету защитника "шпор" 97 матчей в составе сборной, и можно быть уверенным, что совсем скоро этот показатель перевалит за сотню.

Правда, с таким составом Бельгия ничего выдающегося не показала на последнем Евро-2016, уступив в 1/4 финала сборной Уэльса со счетом 1:3. От команды явно ожидали большего.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Игроки сборной Уэльса радуются победе в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Уэльса и Бельгии

На групповой стадии в России бельгийцы сыграют с Панамой, Тунисом и Англией. В принципе понятно, кто должен выходить из этого квартета в 1/8 финала. Но мяч, как говорится, круглый, и что сможет продемонстрировать сборная Бельгии ближайшим летом — узнаем совсем скоро.