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    Марадона назвал главных претендентов на победу ЧМ-2018 в России

    Тема:

    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (46)

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    По словам легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, на чемпионате мира в России фаворитами являются Германия и Испания, Франция была бы лучше, если бы в состав вернулся Рибери.
    Легенда футбола Диего Марадона
    REUTERS/Leonardo Bianchi

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Звезда аргентинского футбола Диего Марадона сообщил, кого считает фаворитом в борьбе за победу на ЧМ-2018 по футболу.

    Артем Франков
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    "Сборная Франции – отличная команда. У них есть хорошие игроки вроде Погба, но я не считаю ее фаворитом. Франция была бы лучше, если бы в состав вернулся Рибери. Для меня фаворитами чемпионата мира являются Германия и Испания", – цитирует Марадону Le Figaro со ссылкой на RMC.

    Отметим, что на групповом этапе ЧМ-2018 Испании предстоит встретиться с Португалией, Ираном и Марокко. Германия, в свою очередь, сыграет в группе с Южной Кореей, Швецией и Мексикой.

    Ранее легендарный футболист Пеле сделал прогноз на победителя чемпионата мира-2018.

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