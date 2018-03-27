Участники ЧМ-2018: сборная Коста-Рики

Фото Виталий Тимкив

Лучшая в КОНКАКАФ, звездный час на чемпионате мира в Бразилии и пятое попадание в финальную стадию мундиаля. Вашему вниманию история сборной Коста-Рики

Контроль и управление футболом в Коста-Рике — небольшой центральноамериканской стране — осуществляет Костариканская федерация футбола. Она была основана в 1921 году, а уже в 1927-м вступила в Международную федерацию футбола.

Будучи членом конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) с 1962 года, Коста-Рика, а вернее сказать, ее национальная команда по футболу, является одной из сильнейших в регионе. Ей покорилось множество футбольных первенств, проводимых на региональном уровне. Тем не менее попасть в финальную часть чемпионатов мира до первенства в России костариканцам доводилось лишь четырежды.

Свой первый подход к главному футбольному трофею команда Коста-Рики — Los Ticos или la sele, — как еще называют национальную сборную — сделала в 1990 году. На чемпионате мира в Италии, костариканцы сразу же заявили о себе как о команде, готовой дать бой даже самому именитому сопернику. В итоге на групповом этапе со счетом 1:0 были обыграны шотландцы и со счетом 2:1 шведы. Правда пришлось вкусить и горечь поражения. Но не от кого-нибудь, а от самих бразильцев, да и то с минимальным счетом — 0:1.

Тем не менее уже 1/8 финала оставила Los Ticos за бортом мундиаля. Разгромное поражение от сборной Чехословакии со счетом 1:4, вернуло костариканцев с небес на землю.

Следующая попытка случилась лишь двенадцать лет спустя — на чемпионате мира 2002 года в Южной Корее и Японии. У костариканцев была реальная возможность повторить свой успех в Италии и выйти из группы. Но на пути la sele встала сборная Турции, правда, опередившая национальную команду Коста-Рики лишь по дополнительным показателям.

Также неудачно для Los Ticos сложился и мундиаль 2006 года в Германии. Здесь на групповом этапе были поражения от хозяев первенства — Буднестим — и от сборной Польши. А единственная разгромная победа над Эквадором не позволила костариканцам выйти в 1/8 финала.

Звездный час для национальной сборной Коста-Рики случился на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году. Группа, в которую попали центральноамериканские футболисты, вполне себе претендовала на звание "Группы смерти". Помимо la sele здесь были три команды, в разное время становившиеся чемпионами мира: сборная Англии, сборная Италии и сборная Уругвая.

Сначала были повержены уругвайцы, пропустившие от костариканцев три мяча и сумевшие ответить лишь однажды. Затем настала очередь "Скуадра Адзурры", которая потерпела минимальное поражение. А в конце случилась безголевая ничья с прародителями футбола — англичанами.

В 1/8 финала Los Ticos противостояли греки. Основное и дополнительное время матча прошло без забитых мечей, и итог встречи решался в серии послематчевых пенальти, в которой сильнее оказались костариканцы.

Фото Алексей Филиппов Болельщики Los Ticos смотрят трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии между сборными Нидерландов Коста-Рики.

Удача, улыбнувшаяся команде из Центральной Америки, показала свое непостоянство уже в следующей игре ¼ финала. Здесь сборной Коста-Рики пришлось сойтись с грозными голландцами. Сценарий игры был тем же, как с греками: ничья в основное и дополнительное время и серия одиннадцатиметровых ударов. На сей раз выигрыш в футбольную лотерею праздновал "Заводной апельсин" из Нидерландов.

Через несколько дней после завершения чемпионата в Бразилии, ФИФА обновила рейтинги национальных сборных. Команда Коста-Рики взлетела до недосягаемых ранее высот — 16-го места. А еще через месяц Los Ticos преодолела еще одну строчку рейтинга и опередила сборную США — став лучшей среди команд КОНКАКАФ.

Справка

По итогам жеребьевки, которая прошла 1 декабря в Москве, сборная Коста-Рики попала в группу Е с командами Бразилии, Швейцарии и Сербии. Костариканцы сыграют с сербами 17 июня в Самаре, с бразильцами — 22 июня в Санкт-Петербурге, со швейцарцами — 27 июня в Москве.