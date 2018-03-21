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    Ротаня и Коноплянку "расстреляли" мячом на тренировке сборной Украины

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    В импровизированной тренировке приняли участие две пары игроков: Евгений Коноплянка и Руслан Ротань против Александра Зинченко и Руслана Малиновского. Проигравшие были "наказаны" оппонентами.
    Видео facebook.com/sapronov.yuri

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Игроки сборной Украины по футболу устроили шуточный матч на теннисном корте, правда играли мячом.

    В импровизированной тренировке приняли участие две пары игроков: Евгений Коноплянка и Руслан Ротань против Александра Зинченко и Руслана Малиновского.

    Проигравших — Ротаня и Коноплянку — оппоненты в наказание "расстреляли" мячом.

    Напомним, что сборная Украины под руководством Андрея Шевченко проводит в Харькове тренировочные сборы. Позднее украинцы отправятся в Испанию на товарищеский матч против Саудовской Аравии. Игра против сборной Японии пройдет на территории Бельгии.

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