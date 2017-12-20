КИЕВ, 20 дек - РИА Новости Украина. Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка показал, как развлекает своих детей.
У футболиста есть дочь Злата и сын Дамир, который появился на свет в мае 2017 года.
Смотрите также: Самые непохожие в мире сестры-двойняшки
Коноплянка опубликовал видео, на котором он жонглирует мячом, пока его дочь катается на качели, а сын сидит в детском кресле перед телевизором.
"А как вы развлекаете своих пупсиков?" - спрашивает игрок в Instagram.
Напомним, что недавно Евгений стал героем матча 12-го тура немецкой Бундеслиги, когда помог "Шальке" одержать победу над "Гамбургом" и выйти на второе место в чемпионате Германии.