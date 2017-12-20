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    Спорт

    Коноплянка показал, как развлекает своих детей

    (обновлено: )86
    Одному из лидеров сборной Украины и немецкого "Шальке" приходится включать весь свой потенциал, чтобы развлечь дочь и сына.
    Евгений Коноплянка
    Евгений Коноплянка в Facebook

    КИЕВ, 20 дек - РИА Новости Украина. Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка показал, как развлекает своих детей.

    У футболиста есть дочь Злата и сын Дамир, который появился на свет в мае 2017 года.

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    Коноплянка опубликовал видео, на котором он жонглирует мячом, пока его дочь катается на качели, а сын сидит в детском кресле перед телевизором.

    "А как вы развлекаете своих пупсиков?" - спрашивает игрок в Instagram.

    Напомним, что недавно Евгений стал героем матча 12-го тура немецкой Бундеслиги, когда помог "Шальке" одержать победу над "Гамбургом" и выйти на второе место в чемпионате Германии.

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