КИЕВ, 20 дек - РИА Новости Украина. Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка показал, как развлекает своих детей.

У футболиста есть дочь Злата и сын Дамир, который появился на свет в мае 2017 года.

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Коноплянка опубликовал видео, на котором он жонглирует мячом, пока его дочь катается на качели, а сын сидит в детском кресле перед телевизором.

Публикация от Yevhen Konoplyanka 👦🏻⚽️🏆 (@konoplyanka.official) Дек 19, 2017 at 2:37 PST

"А как вы развлекаете своих пупсиков?" - спрашивает игрок в Instagram.

Напомним, что недавно Евгений стал героем матча 12-го тура немецкой Бундеслиги, когда помог "Шальке" одержать победу над "Гамбургом" и выйти на второе место в чемпионате Германии.