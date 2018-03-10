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    Александр Зинченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Футболист Александр Зинченко
    Украинец помог "Ман-Сити" побить уникальный рекорд
    09:20 14.12.2017
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    Украинский полузащитник Александр Зинченко вышел на поле за свой клуб "Манчестер Сити" в матче против "Суонси" на 73-й минуте, заменив Делфа на левом фланге обороны.
    Александр Зинченко (на переднем плане). Архивное фото
    "Манчестер Сити" отдаст "украинского футбольного гения" в аренду "Наполи"
    18:18 02.08.2017
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    Соглашение с "Наполи" будет включать право последующего выкупа контракта 20-летнего полузащитника, который прошлый сезон провел на правах аренды в голландском ПСВ.
    Игрок сборной Украины Александр Зинченко в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Украины и Польши.
    Российский клуб должен "Шахтеру" 145 тысяч евро за подготовку Зинченко
    16:55 31.08.2016
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    В феврале 2015 года "Уфа" подписала четырехлетний контракт с Александром Зинченко, который ранее выступал за "Шахтер". Последний был против трансфера и обратился в ФИФА с требованием о дисквалификации игрока на полгода.
    Игрок сборной Украины Александр Зинченко в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Украины и Польши.
    Зинченко поблагодарил "Уфу" и "Шахтер" после перехода в "Ман Сити"
    20:27 04.07.2016
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    Срок действия соглашения между 19-летним Александром Зинченко и английским клубом не называется, но по данным СМИ он составил пять лет.
    Александр Зинченко (на переднем плане). Архивное фото
    "Шахтер" требует компенсацию за трансфер Зинченко в "Манчестер Сити"
    16:20 04.07.2016
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    ФИФА должна назначить сумму компенсации, которую "Уфа" заплатит "Шахтеру" за переход игрока. В понедельник Зинченко стал футболистом "Манчестер Сити".
    Александр Зинченко
    Игрок сборной Украины Зинченко перешел в "Манчестер Сити" - СМИ
    14:57 04.07.2016
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    Украинский хавбек Александр Зинченко с 2015 года выступает в российской футбольной Премьер-лиге в составе "Уфы". В понедельник российские СМИ сообщили, что игрок подписал долгосрочное соглашение с "Манчестер Сити".
    Александр Зинченко
    Футболист Зинченко готов обсуждать будущее в "Уфе" после EURO-2016
    08:11 13.06.2016
    287EURO-2016: победа Португалии
    Ранее сообщалось об интересе к Зинченко со стороны дортмундской "Боруссии" и "Манчестер Сити". Футболист заявил, что будет обсуждать свое будущее в российском клубе только после завершения чемпионата Европы по футболу.
    Игрок сборной Германии Марио Гётце (справа) и игрок сборной Украины Александр Зинченко
    Зинченко пока не хватает опыта важных игр - Фоменко
    04:56 13.06.2016
    233В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    По словам главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко, "Александр Зинченко – парень молодой еще, чтобы у него получалось, нужно иметь больше опыта игр за национальную сборную".
    Александр Зинченко
    Вундеркинд из России будет защищать сборную Украины на Евро-2016
    23:39 28.05.2016
    2085В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    По информации Федерации футбола Украины, 19-летний полузащитник "Уфы" Александр Зинченко прибыл в Турин, куда национальная команда перебралась из Кальяри.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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