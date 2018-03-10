В феврале 2015 года "Уфа" подписала четырехлетний контракт с Александром Зинченко, который ранее выступал за "Шахтер". Последний был против трансфера и обратился в ФИФА с требованием о дисквалификации игрока на полгода.
Украинский хавбек Александр Зинченко с 2015 года выступает в российской футбольной Премьер-лиге в составе "Уфы". В понедельник российские СМИ сообщили, что игрок подписал долгосрочное соглашение с "Манчестер Сити".
Ранее сообщалось об интересе к Зинченко со стороны дортмундской "Боруссии" и "Манчестер Сити". Футболист заявил, что будет обсуждать свое будущее в российском клубе только после завершения чемпионата Европы по футболу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".