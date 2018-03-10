Матч, прошедший в Неаполе во вторник вечером, завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Таким образом, после пяти туров у "Шахтера" 9 очков, и выход в плей-офф Лиги чемпионов решится в последнем туре 6 декабря.
Встреча, прошедшая во вторник вечером в Неаполе, завершилась волевой победой "Реала" со счетом 3:1. Соперник испанцев по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.
Встреча в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов пройдет в Неаполе. Начало матча - 21.45. Ранее столичный футбольный клуб проиграл португальской "Бенфике" в четвертом туре группового этапа ЛЧ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".