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    ФК Наполи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Матч Лиги чемпионов Наполи - Шахтер. Видео
    "Наполи" vs "Шахтер". Все голы и лучшие моменты матча 
    00:34 22.11.2017
    997
    Матч в Неаполе завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Таким образом, после пяти туров у "горняков" 9 очков, и выход в плей-офф Лиги чемпионов решится в последнем туре 6 декабря.
    Матч Лиги чемпионов Наполи - Шахтер
    "Шахтер" с разгромным счетом проиграл "Наполи" в матче Лиги чемпионов
    23:42 21.11.2017
    268
    Матч, прошедший в Неаполе во вторник вечером, завершился разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Таким образом, после пяти туров у "Шахтера" 9 очков, и выход в плей-офф Лиги чемпионов решится в последнем туре 6 декабря.
    Матч Шахтер - Напали. Горняки празднуют забитый гол
    В пику букмекерам. Как "Шахтер" обыграл "Наполи" в Лиге чемпионов 
    06:56 14.09.2017
    593
    Подопечные Паулу Фонсеки открыли счет на 15-ой минуте, а увеличили преимущество на 58-ой минуте после гола Феррейры. Итальянцы сумели сократить отставание, реализовав пенальти.
    Матч Шахтер - Наполи. Видео
    "Шахтер" vs "Наполи". Все голы и лучшие моменты матча 
    01:39 14.09.2017
    1567
    Подопечные Паулу Фонсеки открыли счет на 15-ой минуте: после передачи Феррейры отличился Тайсон. Второй гол на 58-ой минуте забил Феррейра. Итальянцы сумели сократить отставание, реализовав пенальти.
    Матч Шахтер - Напали. Горняки празднуют забитый гол
    "Шахтер" победил "Наполи" в первом матче группового этапа ЛЧ
    23:39 13.09.2017
    309
    Подопечные Паулу Фонсеки открыли счет на 15-ой минуте, а увеличили преимущество на 58-ой. Понервничать украинцев заставил Милик, который на 71-ой минуте реализовал пенальти.
    Матч Шахтер - Напали
    "Шахтер" забил второй гол в матче против "Наполи"
    23:05 13.09.2017
    131
    "Горняки" открыли счет в поединке на 15-ой минуте усилиями Тайсона. Второй гол на 58-ой минуте забил Феррейра, эффектно переправив мяч в ворота головой после навеса Степаненко.
    Матч Шахтер - Наполи в Харькове
    "Шахтер" сыграет с "Наполи" в Харькове
    10:08 13.09.2017
    149
    Игра первого тура группового раунда ЛЧ между донецким и итальянским клубами состоится в среду на харьковском стадионе "Металлист". Начало матча в 21:45. Букмекеры осторожно оценивают шансы "горняков".
    Донецкий Шахтер. Архивное фото
    Букмекеры верят в победу "Наполи" в матче против "Шахтера"
    03:58 12.09.2017
    457
    Итальянский клуб является фаворитом матча, который состоится в среду, 13 сентября. На победу украинской команды специалисты предлагают ставки с коэффициентом 3,6.
    Александр Зинченко (на переднем плане). Архивное фото
    "Манчестер Сити" отдаст "украинского футбольного гения" в аренду "Наполи"
    18:18 02.08.2017
    212
    Соглашение с "Наполи" будет включать право последующего выкупа контракта 20-летнего полузащитника, который прошлый сезон провел на правах аренды в голландском ПСВ.
    Логотип УЕФА
    УЕФА открыл дела против "Арсенала", "Баварии" и "Наполи" после матчей ЛЧ
    20:30 08.03.2017
    259
    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Баварии" из-за бросания болельщиками мюнхенской команды предметов на поле. "Арсенал" может быть наказан за появление фанатов на поле.
    Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи - Реал
    "Реал" вышел в четвертьфинал ЛЧ, уверенно победив "Наполи"
    23:55 07.03.2017
    116
    Встреча, прошедшая во вторник вечером в Неаполе, завершилась волевой победой "Реала" со счетом 3:1. Соперник испанцев по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.
    Игрок ФК Реал Гарет Бейл. Архивное фото
    "Реал" уверенно обыграл "Наполи" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
    23:45 15.02.2017
    73
    Поединок, прошедший в среду вечером в столице Испании, завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Ответный матч пройдет в Неаполе 7 марта.
    Игрок Наполи Гонсало Игуаин на тренировке.
    "Наполи" обыграл "Фиорентину" и пробился в полуфинал Кубка Италии
    00:42 25.01.2017
    49
    Сообщается, что матч, прошедший во вторник в Неаполе, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Наполи", у которых на 71-й минуте отличился Хосе Кальехон.
    Андрей Ярмоленко
    "Наполи" может заменить Эль-Каддури "динамовцем" Ярмоленко - СМИ
    20:26 30.12.2016
    143
    Сообщается, что итальянский "Наполи" намерен предложить трансфер капитана киевского "Динамо" 27-летнего Андрея Ярмоленко.
    Домагой Вида
    Защитник киевского "Динамо" Вида может перейти в "Наполи" - СМИ
    02:46 20.12.2016
    373
    Как пишут итальянские СМИ, учитывая, что контракт Виды с "Динамо" заканчивается через год, продажа защитника выглядит вполне реальной. По некоторым данным, переговоры с киевским клубом уже начаты.
    Игрок Наполи Гонсало Игуаин на тренировке.
    "Наполи" разгромил "Кальяри" в чемпионате Италии по футболу
    16:13 11.12.2016
    48
    Сообщается, что поединок завершился со счетом 5:0 в пользу неаполитанцев, в составе которых хет-трик оформил Дрис Мертенс, еще по голу на свой счет записали Марек Гамшик и Пётр Зелиньский.
    Киевская команда Динамо не смогла победить итальянскую Наполи. Видео
    "Наполи" - "Динамо": обзор матча 
    00:49 24.11.2016
    257
    Перед заключительным туром группового этапа "Наполи" набрал восемь очков и занимает первое место в группе В, далее следует "Бенфика" (8 очков), на третьей строчке располагается "Бешикташ" (7).
    Киевское Динамо гостило в Италии, где против Наполи играло матч Лиги Чемпионов.
    "Динамо" лишилось шансов на попадание в Лигу Европы ничьей с "Наполи"
    00:17 24.11.2016
    229
    Перед заключительным туром группового этапа "Наполи" набрал восемь очков и занимает первое место в группе В, далее следует "Бенфика" (8 очков), на третьей строчке располагается "Бешикташ" (7).
    Болельщики ФК Динамо
    Журналист: нападение на болельщиков "Динамо" – акт мести неаполитанцев
    19:28 23.11.2016
    279
    Спортивный журналист Максим Розенко в эфире "ГС" пояснил, с чем связано нападение на украинских фанатов в Италии, и заявил, что болельщики ожидают от "Динамо" только победы.
    Болельщик киевского Динамо
    "Динамо" в среду сыграет с "Наполи" в матче ЛЧ
    08:22 23.11.2016
    90
    Встреча в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов пройдет в Неаполе. Начало матча - 21.45. Ранее столичный футбольный клуб проиграл португальской "Бенфике" в четвертом туре группового этапа ЛЧ.
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