Президент турецкого клуба "Бешикташ" в ближайшее время, по информации источника, вылетит в Украину для переговоров. Сам 29-летний футболист, как отмечают СМИ, хочет покинуть "Шахтер", несмотря на действующий еще 1,5 года контракт.
Против "Динамо" выдвинуты обвинения в массовых беспорядках, использовании пиротехники, блокировке проходов между секторами и недостаточной организации (отсутствие разделительных барьеров между болельщиками двух команд).
Подопечные Сергея Реброва открыли счет уже на 9-ой минуте и за два периода забили 6 безответных голов. По словам главного тренера киевлян, он призвал играть "динамовцев" в последнем матче группового турнира ЛЧ за свою честь.
Подопечные Сергея Реброва открыли счет уже на 9-ой минуте после эффектного прохода Ярмоленка и гола Беседина. Несмотря на крупную победу, киевская команда покидает еврокубки, заняв последнее место в группе В с 5 очками.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".