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    ФК "Бешикташ"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 44
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    Домагой Вида стал игроком Бешикташа
    Домагой Вида официально перешел из "Динамо" в "Бешикташ"
    14:01 03.01.2018
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    Новый контракт хорватского защитника рассчитан на 4,5 года. Вида на церемонии подписания договора признался, что у него были и другие варианты для продолжения карьеры.
    Футболист Марлос. Архивное фото
    Турецкий "Бешикташ" намерен купить у "Шахтера" бразильца Марлоса - СМИ
    15:31 16.12.2017
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    Президент турецкого клуба "Бешикташ" в ближайшее время, по информации источника, вылетит в Украину для переговоров. Сам 29-летний футболист, как отмечают СМИ, хочет покинуть "Шахтер", несмотря на действующий еще 1,5 года контракт.
    Игроки ФК Бешикташ
    УЕФА оштрафовал "Бешикташ" на 25 тысяч евро
    20:51 23.10.2017
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    Турецкий "Бешикташ" оштрафован на 25 тысяч евро за недостатки в организации матча и нарушение правил безопасности во время матча с немецким "Лейпцигом".
    Драка перед матчем Лион - Бешикташ
    УЕФА открыл дела против "Лиона" и "Бешикташа" после побоища фанатов
    00:51 15.04.2017
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    В отношении "Лиона" открыто дело в связи с использованием болельщиками фейерверков, блокированием лестничных пролетов, плохой организацией встречи и выходом фанатов на поле.
    Столкновения перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между Лионом и Бешикташем
    "Лион" выступил за ответный матч с "Бешикташем" без зрителей
    09:14 14.04.2017
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    С соответствующим призывом к УЕФА обратился президент французского клуба Жан-Мишель Ола. Он сомневается, что получится "обеспечить безопасность на игре – либо без зрителей, либо на нейтральном поле".
    Столкновения между болельщиками Лиона и Бешикташа
    Нефутбольное побоище. Беспорядки перед матчем "Лион" - "Бешикташ" 
    04:55 14.04.2017
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    Перед началом игры на поле появилось большое количество болельщиков "Лиона", покинувших трибуны из-за пиротехники, запускаемой фанатами турецкого клуба с верхних ярусов трибун.
    Игроки Лиона празднуют победу над Бешикташем
    Скандальный матч: "Лион" победил "Бешикташ" в 1/4 финала Лиги Европы
    00:58 14.04.2017
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    Игра, прошедшая в четверг в Лионе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Матч начался с 45-минутной задержкой из-за массовых беспорядков на стадионе.
    Беспорядки перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между Лионом и Бешикташем
    Массовые беспорядки произошли перед матчем "Лиона" и "Бешикташа"
    22:56 13.04.2017
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    Перед самым началом игры на поле появилось большое количество болельщиков "Лиона", покинувших трибуны из-за пиротехники, запускаемой фанатами турецкого клуба с верхних ярусов трибун.
    Игроки ФК Бешикташ
    "Бешикташ" в меньшинстве разгромил "Олимпиакос" и вышел в 1/4 финала ЛЕ
    22:11 16.03.2017
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    Встреча, прошедшая в четверг в Стамбуле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Первая встреча команд, прошедшая 9 марта в Пирее, завершилась вничью со счетом 1:1.
    Матч Динамо - Бешикташ. Финальный счет
    УЕФА оштрафовал на €60 тыс "Динамо" и "Бешикташ"
    12:44 27.02.2017
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    В УЕФА отметили, что киевское "Динамо" наказано за беспорядки на трибунах, использование болельщиками пиротехники, блокировку лестничных проходов на стадионе, недостаточную организацию матча.
    Победный гол Селезнева в матче с Бешикташем чемпионата Турции. Видео
    Победный гол Селезнева в матче с "Бешикташем" в чемпионате Турции 
    00:18 11.02.2017
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    Украинский форвард вышел в стартовом составе "Карабюкспора" на домашний поединок против "Бешикташа". Хозяева повели в счете в начале второго тайма.
    Жуниор Мораес
    "Бешикташ" заинтересовался двумя футболистам киевского "Динамо" - СМИ
    21:29 06.01.2017
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    По данным турецких СМИ,"Бешикташ" проявляет интерес к 29-летнему форварду киевского "Динамо" Жуниору Мораесу, а также к центральному защитнику Домаго Виде.
    Матч Динамо - Бешикташ
    УЕФА открыл дело из-за драк фанатов "Динамо" и "Бешикташа"
    15:10 08.12.2016
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    Против "Динамо" выдвинуты обвинения в массовых беспорядках, использовании пиротехники, блокировке проходов между секторами и недостаточной организации (отсутствие разделительных барьеров между болельщиками двух команд).
    Столкновения между футбольными болельщиками Динамо и турецкого Бешикташа в Киеве 6 декабря 2016 года
    Фотоитоги 7 декабря: "турецкий" погром в Киеве, крушение самолета в Пакистане 
    18:30 07.12.2016
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    Турецкие болельщики устроили беспорядки на НСК "Олимпийский" во время матча группового этапа Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и турецким "Бешикташем".
    Столкновения между футбольными болельщиками Динамо и турецкого Бешикташа в Киеве 6 декабря 2016 года
    В драках фанатов "Динамо" и "Бешикташа" пострадали 10 иностранцев - полиция
    11:28 07.12.2016
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    Согласно сообщению, с 15:00 до полуночи вторника в столичную полицию от врачей поступило несколько сообщений об оказании медпомощи гражданам другого государства, от написания заявлений они отказались.
    Пресс-конференция Сергея Реброва, Видео
    "Динамо" - "Бешикташ". Послематчевая пресс-конференция Реброва 
    06:13 07.12.2016
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    Подопечные Сергея Реброва открыли счет уже на 9-ой минуте и за два периода забили 6 безответных голов. По словам главного тренера киевлян, он призвал играть "динамовцев" в последнем матче группового турнира ЛЧ за свою честь.
    Матч Динамо - Бешикташ. Финальный счет
    Турецкий погром на "Олимпийском". "Динамо" деклассировало "Бешикташ" 
    04:09 07.12.2016
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    Подопечные Сергея Реброва открыли счет уже на 9-ой минуте после эффектного прохода Ярмоленка и гола Беседина. Несмотря на крупную победу, киевская команда покидает еврокубки, заняв последнее место в группе В с 5 очками.
    Матч Динамо - Бешикташ. Финальный счет
    Турецкие болельщики устроили беспорядки на НСК "Олимпийский"
    03:20 07.12.2016
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    В течение всего матча, реагируя на судейские решения шотландского арбитра, турецкие болельщики зажигали файеры и другие запрещенные пиротехнические средства.
    Матч Динамо - Бешикташ 6:0. Видео
    "Динамо" vs "Бешикташ". Все голы и лучшие моменты матча 
    00:59 07.12.2016
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    Несмотря на крупную победу, киевская команда покидает еврокубки, заняв последнее место в группе В с 5 очками. В то же время победа над "Бешикташем" стала самой крупной победой "Динамо" в ЛЧ.
    Игроки ФК Динамо (Киев) в матче против ФК Бешикташ
    "Динамо" в Киеве уничтожило "Бешикташ" со счетом 6:0, но покидает ЛЧ
    23:44 06.12.2016
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    Несмотря на крупную победу, киевская команда покидает еврокубки, заняв последнее место в группе В с 5 очками. В следующий круг ЛЧ из группы выходят "Наполи" (11 очков) и "Бенфика" (8 очков).
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