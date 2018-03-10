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    ФК "Карабюкспор"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Экс-форвард Днепра Евгений Селезнев с сыном Русланом обращается к болельщикам после матча.
    Украинский футболист сообщил, что покидает турецкий клуб
    14:46 21.12.2017
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    За год выступлений за "Карабюкспор" Евгений Селезнев забил 7 голов в 26 матчах. Форвард выразил благодарность болельщикам за любовь и поддержку.
    Победный гол Селезнева в матче с Бешикташем чемпионата Турции. Видео
    Победный гол Селезнева в матче с "Бешикташем" в чемпионате Турции 
    00:18 11.02.2017
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    Украинский форвард вышел в стартовом составе "Карабюкспора" на домашний поединок против "Бешикташа". Хозяева повели в счете в начале второго тайма.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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