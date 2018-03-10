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    ФК Олимпиакос

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Матч в Греции между ПАОКом и Олимпиакосом отменен из-за нападения на тренера. Видео
    Матч между ПАОКом и "Олимпиакосом" отменен из-за беспорядков на стадионе 
    02:37 26.02.2018
    160
    Матч Греческой футбольной суперлиги между командами ПАОК и "Олимпиакос" был отменен из-за нападения на тренера "Олимпиакоса" Оскара Гарсию, на стадионе произошли беспорядки.
    Игроки ФК Бешикташ
    "Бешикташ" в меньшинстве разгромил "Олимпиакос" и вышел в 1/4 финала ЛЕ
    22:11 16.03.2017
    60
    Встреча, прошедшая в четверг в Стамбуле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Первая встреча команд, прошедшая 9 марта в Пирее, завершилась вничью со счетом 1:1.
    В Афинах болельщики попытались напасть на игроков Олимпиакоса. Видео
    В Афинах болельщики попытались напасть на игроков "Олимпиакоса" 
    15:03 23.02.2015
    238
    Матч между командами "Панатинаикос" и "Олимпиакос" в рамках чемпионата Греции был остановлен на 15 минут, когда болельщики "Панатинаикоса" выбежали на поле и попытались напасть на игроков гостевой команды.
    Днепр обыграл донецкий Металлург 2:0
    "Днепр" победил "Олимпиакос" в первом матче 1/16 Лиги Европы
    22:53 19.02.2015
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    Днепропетровский клуб провел успешную встречу на киевском НСК "Олимпийский" в рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Матч в Греции между ПАОКом и Олимпиакосом отменен из-за нападения на тренера. Видео
    Матч между ПАОКом и "Олимпиакосом" отменен из-за беспорядков на стадионе 
    02:37 26.02.2018
    160
    Матч Греческой футбольной суперлиги между командами ПАОК и "Олимпиакос" был отменен из-за нападения на тренера "Олимпиакоса" Оскара Гарсию, на стадионе произошли беспорядки.
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