На 81-й минуте Артем Кравец отличился за "Гранаду", огорчив тем самым Дениса Бойко, который играет за "Малагу". Игра завершилась со счетом 1:1. Гол нападающего сборной Украины спас "Гранаду" от поражения.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.