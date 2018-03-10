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    Денис Бойко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Гол Артема Кравца в ворота Дениса Бойко. Видео
    Украинский след в испанской Примере: Кравец забил гол Бойко 
    02:37 10.12.2016
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    На 81-й минуте Артем Кравец отличился за "Гранаду", огорчив тем самым Дениса Бойко, который играет за "Малагу". Игра завершилась со счетом 1:1. Гол нападающего сборной Украины спас "Гранаду" от поражения.
    Голкипер Денис Бойко. Архивное фото
    Вратарь сборной Украины отказался разговаривать на русском языке
    12:51 29.03.2016
    7457
    Вратарь стамбульского "Бешикташа" и украинской сборной Денис Бойко заявил, что он решил общаться на украинском языке после переезда в Турцию.
    Денис Бойко. Архивное фото
    Украинскому голкиперу Бойко разбили голову в матче за "Бешикташ"
    11:46 20.03.2016
    1238
    Несмотря на то, что украинец получил травму в первом тайме, тренерский штаб решил, чтобы он доиграл встречу до конца. Матч завершился победой "Бешикташа".
    Голкипер Денис Бойко. Архивное фото
    Дебют Бойко за "Бешикташ" в Турции не состоялся
    13:35 01.02.2016
    269
    По словам главного тренера команды Шенола Гюнеша, он не стал использовать в этом матче двух новичков - Бойко и Дельгадо в связи с плохим состоянием газона.
    Голкипер Денис Бойко. Архивное фото
    Голкипер "Днепра" Денис Бойко перешел в "Бешикташ"
    11:43 22.01.2016
    173
    Игрок "Днепра" и сборной Украины перебрался в турецкий клуб на зарплату почти в миллион евро ежегодно. "Бешикташ" заплатил за вратаря 3,3 миллиона евро.
    Сборная Украины вышла на Евро-2016
    Коноплянка и Бойко претендуют на попадание в Команду года УЕФА
    16:07 24.11.2015
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    Лауреаты будут определены по итогам голосования на официальном сайте УЕФА, которое продлится до 5 января. Команда года будет названа 8 января.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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