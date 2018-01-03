Домагой Вида официально перешел из "Динамо" в "Бешикташ"

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" официально объявил о трансфере защитника киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагоя Виды.

В Стамбуле 3 января состоялась официальная церемония подписания контракта с Видой. Игрок выразил благодарность руководству турецкого клуба и признался, что ему предлагали и другие варианты для продолжения карьеры.

"У меня были и другие предложения, но я уже дал свое слово. Предстоящий матч против мюнхенской "Баварии" будет сложным, но у нас есть и свои цели в этой игре. "Бешикташ" — команда, основанная на очень хороших игроках. Я не могу дождаться встречи с фанатами", — заявил Вида.

Президент "Бешикташа" Фикрет Орман поприветствовал семью Виды в Турции и подтвердил, что контракт Виды рассчитан на 4,5 года.

Напомним, что турецкому клубу Вида достался бесплатно — он перешел в статусе свободного агента. В "Бешикташе" Вида будет выступать под номером 24.