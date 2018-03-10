Президент турецкого клуба "Бешикташ" в ближайшее время, по информации источника, вылетит в Украину для переговоров. Сам 29-летний футболист, как отмечают СМИ, хочет покинуть "Шахтер", несмотря на действующий еще 1,5 года контракт.
Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос ожидает разрешительных документов от ФИФА, чтобы получить право выступать за сборную Украины. В случае получения этих документов хавбек сможет сыграть за сборную уже в ближайших матчах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".