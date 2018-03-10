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    Марлос

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Болельщики Шахтера определили лучшего игрока года. Видео
    Болельщики "Шахтера" определили лучшего игрока года 
    01:41 31.12.2017
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    Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины натурализованный бразилец Марлос признан лучшим игроком своего клуба в 2017 году, сообщает официальный сайт горняков.
    Футболист Марлос. Архивное фото
    Турецкий "Бешикташ" намерен купить у "Шахтера" бразильца Марлоса - СМИ
    15:31 16.12.2017
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    Президент турецкого клуба "Бешикташ" в ближайшее время, по информации источника, вылетит в Украину для переговоров. Сам 29-летний футболист, как отмечают СМИ, хочет покинуть "Шахтер", несмотря на действующий еще 1,5 года контракт.
    Футболист Марлос. Архивное фото
    Назван лучший футболист Чемпионата Украины и автор лучшего гола
    11:19 09.12.2017
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    Сообщается, что полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос стал лучшим футболистом Чемпионата Украины, обойдя Андрея Ярмоленко.
    Футболист Марлос. Архивное фото
    Бразилец Марлос показал украинский паспорт
    20:32 06.10.2017
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    Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос получил паспорт Украины и смог присоединиться к сборной, которая улетела в Албанию.
    Марлос спел Деспасито на посвящении в сборную Украины
    Марлос спел супер-хит Despasito на посвящении в сборную 
    10:09 04.10.2017
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    29-летний бразилец Марлос с успехом прошел традиционное для новичков посвящение в сборную Украины и спел знаменитый латиноамериканский хит этого лета Despacito.
    Футболист Марлос. Архивное фото
    Шевченко прокомментировал смену гражданства Марлоса
    13:08 02.10.2017
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    Как заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, смена гражданства Марлоса - не натурализация, ведь человек шел на это осознанно, это его решение.
    Футболист Марлос. Архивное фото
    Бразилец Марлос получил вызов в сборную Украины
    21:59 30.09.2017
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    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал бразильского полузащитника Марлоса для подготовки к ближайшим отборочным матчам чемпионата мира – 2018.
    Игрок Шахтера Марлос во время матча с Мальме в рамках Лиги чемпионов
    Хавбек "Шахтера" получил гражданство Украины и собирается играть за сборную
    09:41 28.09.2017
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    Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос ожидает разрешительных документов от ФИФА, чтобы получить право выступать за сборную Украины. В случае получения этих документов хавбек сможет сыграть за сборную уже в ближайших матчах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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