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По информации источников в руководстве ГПУ, теперь, если Михаил Саакашвили приедет, его оставят в нейтральной зоне аэропорта и заберут паспорт. Если он "проберется на территорию Украины, и будет запрос из Грузии, будет принято решение об экстрадиции.