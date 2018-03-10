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    гражданство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 39
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    Паспорт гражданина Украины
    Украинское гражданство заняло почетное место в рейтинге самых желанных
    01:59 10.03.2018
    343Европа открывает для украинцев свои границы
    В рейтинге компании Nomad Capitalist Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт. В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.
    Елена Погребняк
    Иностранцы массово стали получать гражданство Украины — эксперт
    12:15 02.02.2018
    720
    Проверки Миграционной службы закончатся тем, что нечистые на руку работники службы будут выдворены с рядов госслужащих и притянуты к ответственности, считает эксперт по миграционным вопросам.
    Михаил Саакашвили в суде. Архивное фото
    В понедельник суд рассмотрит иск Саакашвили к Порошенко
    06:50 29.01.2018
    610Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, лишение его гражданства - это месть и личная инициатива главы украинского государства.
    Михаил Саакашвили в палатке
    Саакашвили обжалует лишение гражданства Украины – адвокат
    15:12 27.10.2017
    98"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам адвоката Саакашвили Маркияна Галабала, иск будет подан в Высший административный суд Украины, который рассматривает жалобы на высшие органы государственной власти.
    Игрок Шахтера Марлос во время матча с Мальме в рамках Лиги чемпионов
    Хавбек "Шахтера" получил гражданство Украины и собирается играть за сборную
    09:41 28.09.2017
    548
    Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос ожидает разрешительных документов от ФИФА, чтобы получить право выступать за сборную Украины. В случае получения этих документов хавбек сможет сыграть за сборную уже в ближайших матчах.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили устроит шоу на границе при попытке попасть в Украину
    06:52 10.09.2017
    2180"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По мнению политологов, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предпримет попытку пересечения украинской границы, несмотря на риски быть выданным Грузии.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Минюст: Саакашвили не оспаривает лишение гражданства
    23:53 09.09.2017
    338"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Согласно заявлению заместителя министра юстиции Дениса Чернышева, никаких заявлений от экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в Минюст не поступало.
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили должны заниматься МВД и погранслужба - Порошенко
    17:36 01.09.2017
    495"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам президента Украины Петра Порошенко, к Михаилу Саакашвили "будут относиться так же, как и к любому лицу, которое подало недостоверные данные".
    Политолог Алексей Якубин
    Саакашвили и Климкин. Будущее главы МИД туманно
    13:52 14.08.2017
    1826"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам политического эксперта Алексея Якубина, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, и потому имеет там гражданство и по-украински говорит хуже многих.
    Владимир Воля. Архивное фото
    Воля: Саакашвили еще больше остудил интерес Запада к Украине
    12:36 08.08.2017
    2000"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Лишение гражданства Саакашвили стало сюрпризом для Польши и Литвы, ранее безоговорочно поддерживавших украинские власти, и теперь в отношениях стран возможно охлаждение, отмечает политолог-международник Владимир Воля.
    Михаил Саакашвили
    Гражданство Саакашвили: МИД Литвы высказало свою позицию
    16:58 06.08.2017
    965"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Как заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, Михаилу Саакашвили должна быть предоставлена возможность защищать свои права в прозрачном судебном разбирательстве.
    Михаил Саакашвили в Польше
    Юрист: у Саакашвили в суде большие шансы отменить решение Порошенко
    21:00 04.08.2017
    305"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    В эфире радиостанции Голос Столицы правозащитник, юрист Юрий Шулипа заявил, что согласно конвенции о борьбе с безгражданством, Украина не может лишить гражданства человека, если оно у него только одно.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос - СМИ
    15:51 02.08.2017
    569"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По информации источников в руководстве ГПУ, теперь, если Михаил Саакашвили приедет, его оставят в нейтральной зоне аэропорта и заберут паспорт. Если он "проберется на территорию Украины, и будет запрос из Грузии, будет принято решение об экстрадиции.
    Министерство иностранных дел Украины
    В МИД Украины прокомментировали закон России по гражданству
    20:42 31.07.2017
    2036
    В МИД заявили, что расценивает закон РФ "как продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России", а также в Крыму.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    У власти не хватит сил, чтобы лишить его украинского гражданства - Саакашвили
    01:13 12.07.2017
    190"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, лишение украинского гражданства из сферы фантазии, если бы у властей хватило на это силы, то "они были бы в лучшей форме".
    Ростислав Кравец
    В Украине юридически неурегулирован вопрос двойного гражданства - Кравец
    11:48 10.07.2017
    439
    Адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что чиновников с двойным гражданством нужно привлекать к ответственности в первую очередь, в противном случае это порождает у граждан веру в безнаказанность.
    Музыкант, певец, фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн (в центре)
    Фронтмен Rammstein сообщил о желании получить российское гражданство
    13:22 23.06.2017
    3615
    Фронтмен Rammstein Тилль Линдеман обосновал свое желание бюрократическими проволочками с визой, которые приходится терпеть перед поездкой на концерт в РФ.
    Хатия Деканоидзе. Архивное фото
    Деканоидзе вернула себе грузинское гражданство - СМИ
    06:22 03.05.2017
    809"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По информации СМИ, гражданство Грузии гражданка Украины Деканоидзе получила с соблюдением всех норм закона: сначала она обратилась в Минюст с соответствующим запросом, а президент Грузии принял положительное решение по ее вопросу 12 апреля.
    Андрей Артеменко
    Вопрос Артеменко не рассматривался на комиссии по вопросам гражданства - нардеп
    04:17 01.05.2017
    201Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    По словам народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко", члена комитета по правам человека Валерия Пацкана, на прошлой неделе состоялось заседание комиссии по вопросам гражданства, где не рассматривали вопрос Артеменко.
    Андрей Артеменко
    Артеменко заявил, что готов обжаловать лишение его украинского гражданства
    16:48 30.04.2017
    381Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Как заявил Артеменко, если президент Украины Петр Порошенко лишил его украинского гражданства, то "будет соответствующая реакция". По его словам, этот вопрос будут обжаловать.
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Паспорт гражданина Украины
    Украинское гражданство заняло почетное место в рейтинге самых желанных
    01:59 10.03.2018
    343
    В рейтинге компании Nomad Capitalist Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт. В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.
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