В рейтинге компании Nomad Capitalist Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт. В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.
Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос ожидает разрешительных документов от ФИФА, чтобы получить право выступать за сборную Украины. В случае получения этих документов хавбек сможет сыграть за сборную уже в ближайших матчах.
Лишение гражданства Саакашвили стало сюрпризом для Польши и Литвы, ранее безоговорочно поддерживавших украинские власти, и теперь в отношениях стран возможно охлаждение, отмечает политолог-международник Владимир Воля.
В эфире радиостанции Голос Столицы правозащитник, юрист Юрий Шулипа заявил, что согласно конвенции о борьбе с безгражданством, Украина не может лишить гражданства человека, если оно у него только одно.
По информации источников в руководстве ГПУ, теперь, если Михаил Саакашвили приедет, его оставят в нейтральной зоне аэропорта и заберут паспорт. Если он "проберется на территорию Украины, и будет запрос из Грузии, будет принято решение об экстрадиции.
В МИД заявили, что расценивает закон РФ "как продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России", а также в Крыму.
Адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что чиновников с двойным гражданством нужно привлекать к ответственности в первую очередь, в противном случае это порождает у граждан веру в безнаказанность.
По информации СМИ, гражданство Грузии гражданка Украины Деканоидзе получила с соблюдением всех норм закона: сначала она обратилась в Минюст с соответствующим запросом, а президент Грузии принял положительное решение по ее вопросу 12 апреля.
По словам народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко", члена комитета по правам человека Валерия Пацкана, на прошлой неделе состоялось заседание комиссии по вопросам гражданства, где не рассматривали вопрос Артеменко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В рейтинге компании Nomad Capitalist Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт. В первую пятерку рейтинга вошли Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция.