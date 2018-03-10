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    ФК "Ницца"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Забавный гол Коноплянки в матче Лиги Европы. Видео
    Забавный гол Коноплянки в матче Лиги Европы 
    02:30 25.11.2016
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    Футболисты "Шальке" обыграли "Ниццу" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Прошедшая в Гельзенкирхене встреча группы I завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
    Футбол
    "Шальке" обыграл "Ниццу" в Лиге Европы. Коноплянка открыл счет встречи
    22:42 24.11.2016
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    Прошедшая в Гельзенкирхене встреча группы I завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Евгений Коноплянка (14-я минута) и Деннис Аого (80, пенальти). В составе хозяев на 93-й минуте был удален Бернард Текпетей.
    Столкновения футбольных фанатов в Ницце
    Жестокие разборки итальянских фанатов в Ницце 
    12:35 06.08.2015
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    В Ницце произошли массовые драки и беспорядки перед встречей местной футбольной команды и гостями из "Наполи". Фанаты избивали друг друга палками и жгли дымовые шашки.
    Футбол. Чемпионат мира - 2014
    "Ницца" победила "Бордо" в матче чемпионата Франции по футболу
    07:07 17.01.2015
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    Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Жордан Амави (на 66-й минуте) и Алассан Плеа (90). У хозяев с пенальти отличился Диего Ролан (33).
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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