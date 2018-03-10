Прошедшая в Гельзенкирхене встреча группы I завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Евгений Коноплянка (14-я минута) и Деннис Аого (80, пенальти). В составе хозяев на 93-й минуте был удален Бернард Текпетей.
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