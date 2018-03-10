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    Ницца

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 121
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    Неизвестный обстрелял дробью прохожих рядом с портом Ниццы, район оцеплен полицейскими
    Мать выдала полиции сына, обстрелявшего прохожих в Ницце - СМИ
    20:10 14.11.2017
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    В результате стрельбы свинцовыми пульками из винтовки для страйкбола никто из прохожих не пострадал, стрелявшего полиции выдала мать.
    Полиция Франции
    Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Ницце
    15:18 14.11.2017
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    По данным СМИ, причиной стрельбы стала ссора с соседями, которым подозреваемый угрожал оружием. Полицейские оцепили квартал Сен-Рош, в одном из домов которого забаррикадировался мужчина.
    Скорбь по погибшим при теракте в Ницце
    Ницца год спустя после теракта: почтить память жертв приедет Макрон
    06:27 14.07.2017
    82Теракт в Ницце и захват заложников в церкви
    Глава государства примет военный парад на Елисейских полях, а после обеда прилетит в Ниццу. Первым пунктом его программы стоит встреча с мэром города Кристианом Эстрози.
    Буйство красок карнавала в Ницце: яркие девушки и гигантский Трамп
    Буйство красок карнавала в Ницце: яркие девушки и гигантский Трамп 
    03:47 23.02.2017
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    Около одного миллиона туристов приезжают на традиционный карнавал в Ницце, длящийся две недели и включающий концерты, шествия, фейерверки. Основными мероприятиями карнавала становятся Парад платформ и Парад цветов.
    Принятие госбюджета Украины на 2017 год
    Фотоитоги-2016. Второе полугодие 
    13:04 06.01.2017
    121Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    Какой выдалась вторая половина 2016 года в Украине и мире, смотрите в фоторепортаже РИА Новости Украина.
    Ситуация в Ницце после теракта
    Одного из подозреваемых в причастности к теракту в Ницце освободили
    08:18 14.12.2016
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    Задержанный в городе Нант мужчина был освобожден. Остальные десять человек по-прежнему находятся под стражей. Их задержание может продлиться до 96 часов.
    В Ницце вспоминают трагедию 14 июля
    В Ницце вспоминают трагедию 14 июля 
    10:53 15.10.2016
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    Несмотря на ненастную погоду на Лазурном берегу, жители Ниццы готовятся почтить память жертв теракта на Английской набережной, который унёс жизни 86 человек в середине июля.
    Траур в Ницце. Архивное фото
    Прокурор Ниццы заявил о предотвращении нескольких терактов
    03:57 28.09.2016
    52Теракт в Ницце и захват заложников в церкви
    Как заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, планировавшиеся атаки касались "религиозных объектов, мест скопления людей, спортивных мероприятий, стадионов, школ".
    Траур в Ницце
    Число жертв теракта в Ницце увеличилось до 86 человек
    19:13 19.08.2016
    327Теракт в Ницце и захват заложников в церкви
    Сообщается, что еще один пострадавший от теракта в Ницце скончался в больнице. Мужчина получил ранения вечером 14 июля, скончался от ран накануне вечером. У него осталась жена и двое детей.
    Города мира. Ницца
    Ницца стала еще одним во Франции городом, запретившим ношение буркини
    15:59 19.08.2016
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    Как отмечается, аналогичный запрет уже был введен в ряде французских коммун, среди которых - Канн, Ментон, Сен-Лоран-дю-Вар, Сиско, Ле-Туке, Лекат, Уа-Плаж, Вильнев-Лубе, Болье-сюр-Мер и Манделье-ла-Напуль.
    Террористические акты в Европе. Инфографика
    Террористические атаки на Европу 
    11:54 12.08.2016
    567ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа
    За последний год в европейских странах произошло десять терактов, жертвами которых стали более 250 человек. О крупнейших террористических актах - в инфографике.
    Раненые и погибшие в кровавом теракте в Ницце
    Возросло число жертв теракта в Ницце
    23:18 04.08.2016
    527Теракт в Ницце и захват заложников в церкви
    Вечером 14 июля Пьер Аттерманн пришел на набережную с семьей. В теракте погибла его жена, через несколько дней появилась информация о гибели его 13-летнего сына, а 14-летняя дочь по-прежнему в больнице.
    Полиция на месте стрельбы в Мюнхене
    О чем пишут в мире: трагическая пятница в Мюнхене, выбор Хиллари Клинтон
    13:56 23.07.2016
    278ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа
    "Черная пятница" в Мюнхене, Хиллари Клинтон выбрала кандидата на пост вице-президента США, прошла неделя после попытки переворота в Турции, а во Франции не хватает полицейских.
    Раненые и погибшие в кровавом теракте в Ницце
    Власти Ниццы отказались уничтожить видео теракта по требованию спецслужб
    08:21 23.07.2016
    407Теракт в Ницце и захват заложников в церкви
    Служба по противодействию терроризму при уголовной полиции Парижа направила в адрес центра, отвечающего за систему видеонаблюдения в Ницце, где 14 июля был совершен теракт, предписание "полностью" стереть записи, имеющие к нему отношение.
    Раненые и погибшие в результате теракта в Ницце
    Полиция Ниццы не досматривала людей на набережной в день теракта
    05:55 23.07.2016
    44Теракт в Ницце и захват заложников в церкви
    Как сообщается, представители сил безопасности, полиции и местных властей рассмотрели и затем отклонили идею о проведении досмотра людей, пришедших на праздничный фейерверк, из-за ограниченного количества персонала.
    Олимпийские кольца
    Обзор ИноСМИ: "олимпийский" запрет легкоатлетам РФ, аресты в Рио-де-Жанейро
    13:40 22.07.2016
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    В США завершился съезд республиканской партии, планы нападения на Ниццу вынашивались несколько месяцев, в Рио-де-Жанейро прошли аресты предполагаемых террористов, а спортсмены из РФ не получили разрешения выступать на Олимпиаде под флагом страны.
    Раненые и погибшие в кровавом теракте в Ницце
    Насилие как товар. Есть спрос - будет предложение
    12:58 22.07.2016
    422Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    Что такое цивилизация насилия и как с ней соотносятся реалии в разных странах мира – предмет споров политиков, обществоведов, педагогов и настоящих, а не ряженых гражданских активистов.
    Траур по жертвам теракта в Ницце
    Пятерым подозреваемым по делу о теракте в Ницце предъявлены обвинения
    01:46 22.07.2016
    166Теракт в Ницце и захват заложников в церкви
    В отношении пятерых человек, задержанных по подозрению в связях с совершившим теракт в Ницце Мохамедом Лахуайеджем Бухлелем, было ведется следствие по статьям, связанным с терроризмом.
    Ситуация в Ницце после теракта
    Француз получил тюремный срок за продажу "сувениров" с теракта в Ницце
    02:47 21.07.2016
    69Теракт в Ницце и захват заложников в церкви
    По данным следствия, объявление о продаже этих "сувениров" 39-летний мужчина разместил на одном из сайтов в интернете: "Предметы с места теракта 14 июля, цена договорная". Задержать мужчину оказалось просто, поскольку он оставил свой номер телефона.
    Траур в Ницце
    Пострадавший при теракте в Ницце подтвердил гибель молодого украинца
    01:31 20.07.2016
    221Теракт в Ницце и захват заложников в церкви
    Как сообщил украинец Влад Костюк, пострадавший при теракте на Английской набережной в Ницце, Михаил Базелевский погиб при падении на камни, пытаясь избежать наезда грузовика.
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