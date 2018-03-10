Около одного миллиона туристов приезжают на традиционный карнавал в Ницце, длящийся две недели и включающий концерты, шествия, фейерверки. Основными мероприятиями карнавала становятся Парад платформ и Парад цветов.
Как отмечается, аналогичный запрет уже был введен в ряде французских коммун, среди которых - Канн, Ментон, Сен-Лоран-дю-Вар, Сиско, Ле-Туке, Лекат, Уа-Плаж, Вильнев-Лубе, Болье-сюр-Мер и Манделье-ла-Напуль.
Вечером 14 июля Пьер Аттерманн пришел на набережную с семьей. В теракте погибла его жена, через несколько дней появилась информация о гибели его 13-летнего сына, а 14-летняя дочь по-прежнему в больнице.
Служба по противодействию терроризму при уголовной полиции Парижа направила в адрес центра, отвечающего за систему видеонаблюдения в Ницце, где 14 июля был совершен теракт, предписание "полностью" стереть записи, имеющие к нему отношение.
Как сообщается, представители сил безопасности, полиции и местных властей рассмотрели и затем отклонили идею о проведении досмотра людей, пришедших на праздничный фейерверк, из-за ограниченного количества персонала.
В США завершился съезд республиканской партии, планы нападения на Ниццу вынашивались несколько месяцев, в Рио-де-Жанейро прошли аресты предполагаемых террористов, а спортсмены из РФ не получили разрешения выступать на Олимпиаде под флагом страны.
По данным следствия, объявление о продаже этих "сувениров" 39-летний мужчина разместил на одном из сайтов в интернете: "Предметы с места теракта 14 июля, цена договорная". Задержать мужчину оказалось просто, поскольку он оставил свой номер телефона.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".