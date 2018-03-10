Встреча, прошедшая в Севилье, закончилась со счетом 3:0 в пользу действующих обладателей трофея, в составе которых дубль оформил Алекс Видаль (17-я и 52-я минуты), на 75-й минуте отличился Кевин Гамейро.
Встреча, прошедшая в Севилье, закончилась со счетом 3:0 в пользу действующих обладателей трофея, в составе которых дубль оформил Алекс Видаль (17-я и 52-я минуты), на 75-й минуте отличился Кевин Гамейро.
Обе украинские команды – киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр" - сыграли вничью. А вот игроки "Наполи" (Италия) практически гарантировали выход в следующий этап ЛЕ, обыграв на выезде 1:4 "Вольфсбург" (Германия).
Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" первым открыло счет в матче с "Фиорентиной", однако так и не смогло удержать победу – 1:1. "Днепр" сыграл 0:0 в матче против "Брюгге". Ответные поединки пройдут 23 апреля.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Встреча, прошедшая в Севилье, закончилась со счетом 3:0 в пользу действующих обладателей трофея, в составе которых дубль оформил Алекс Видаль (17-я и 52-я минуты), на 75-й минуте отличился Кевин Гамейро.
Обе украинские команды – киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр" - сыграли вничью. А вот игроки "Наполи" (Италия) практически гарантировали выход в следующий этап ЛЕ, обыграв на выезде 1:4 "Вольфсбург" (Германия).