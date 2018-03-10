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    ФК "Фиорентина"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Как итальянские ультрас простились с капитаном Фиорентины. Видео
    Десятки тысяч фанов проводили капитана "Фиорентины" в последний путь 
    04:16 10.03.2018
    58
    В среду, 7 марта, во Флоренции прошло прощание с капитаном футбольной команды "Фиорентина" Давиде Астори, который умер в ночь на 4 марта. На прощание пришли по меньшей мере 25 тысяч человек.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    Футболисты "Фиорентины" разгромили "Верону" в матче чемпионата Италии
    18:23 10.09.2017
    49
    Встреча между "Фиорентиной" и "Верной" завершилась со счетом 5:0 в пользу флорентийской команды. А "Фиорентина" одержала первую победу в сезоне после двух поражений на старте.
    Игрок Наполи Гонсало Игуаин на тренировке.
    "Наполи" обыграл "Фиорентину" и пробился в полуфинал Кубка Италии
    00:42 25.01.2017
    49
    Сообщается, что матч, прошедший во вторник в Неаполе, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Наполи", у которых на 71-й минуте отличился Хосе Кальехон.
    Футбол. Архивное фото
    "Севилья" vs "Фиорентина". Все голы матча 
    04:43 15.05.2015
    1192
    Встреча во Флоренции завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Карлос Бакка (22-я минута) и Даниэл Каррису (27). На 67-й минуте игрок "Фиорентины" Йосип Иличич не реализовал пенальти.
    Футбол. Архивное фото
    Как "Севилья" разгромила "Фиорентину" 
    01:50 08.05.2015
    269
    Встреча, прошедшая в Севилье, закончилась со счетом 3:0 в пользу действующих обладателей трофея, в составе которых дубль оформил Алекс Видаль (17-я и 52-я минуты), на 75-й минуте отличился Кевин Гамейро.
    Футбол. Архивное фото
    "Севилья" разгромила "Фиорентину" в первом матче полуфинала Лиги Европы
    00:32 08.05.2015
    79
    Встреча, прошедшая в Севилье, закончилась со счетом 3:0 в пользу действующих обладателей трофея, в составе которых дубль оформил Алекс Видаль (17-я и 52-я минуты), на 75-й минуте отличился Кевин Гамейро.
    Днепр обыграл Аякс в матче Лиги Европы
    "Днепр" узнал своего соперника в полуфинале Лиги Европы
    13:20 24.04.2015
    166
    Днепропетровский клуб сыграет с итальянским "Наполи" в 1/2 турнира. "Фиорентине", которая выбила киевское "Динамо" в четвертьфинале, в соперники досталась "Севилья".
    ФК Днепр. Архивное фото
    "Днепр" прошел в полуфинал Лиги Европы, обыграв "Брюгге"
    00:34 24.04.2015
    670
    Победный гол на 82-й минуте забил Евгений Шахов. В первой встрече в Бельгии была зафиксирована нулевая ничья. Победа над Брюгге стала исторической для "Днепра".
    Вратарь Динамо (Киев) Александр Шовковский. Архивное фото
    "Фиорентина" не пустила "Динамо" в полуфинал Лиги Европы. Видео голов 
    00:18 24.04.2015
    780
    Киевляне остались в меньшинстве на 40-й минуте после спорного удаления форварда Джермейна Ленса. В первом матче была зафиксирована ничья 1:1.
    Игроки Динамо Киев празднует гол в ворота Фиорентины во время четвертьфинала Лиги Европы на стадионе Олимпийский в Киеве, 16 апреля, 2015
    Демьяненко дал совет, как "Динамо" играть с "Фиорентиной"
    17:28 23.04.2015
    63
    Бывший тренер киевского клуба считает, что "динамовцы" должны проводит контратаки и строго сыграть в обороне. Первая игра 1/4 Лиги Европы завершилась со счетом 1:1.
    Динамо vs Фиорентина. Видео
    "Динамо" vs "Фиорентина". Голы матча 
    02:47 17.04.2015
    1904
    Обе украинские команды – киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр" - сыграли вничью. А вот игроки "Наполи" (Италия) практически гарантировали выход в следующий этап ЛЕ, обыграв на выезде 1:4 "Вольфсбург" (Германия).
    Лига Европы. Динамо (Киев). Архивное фото
    "Динамо" и "Днепр" сыграли вничью в первых матчах 1/4 финала Лиги Европы
    00:43 17.04.2015
    538
    Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" первым открыло счет в матче с "Фиорентиной", однако так и не смогло удержать победу – 1:1. "Днепр" сыграл 0:0 в матче против "Брюгге". Ответные поединки пройдут 23 апреля.
    Лукаш Теодорчик и Евгений Хачериди на футбольном матче ФК Динамо (Киев) - Эвертон (Ливерпуль)
    "Динамо" и "Днепр" узнали своих соперников в 1/4 Лиги Европы
    14:27 20.03.2015
    986
    Как стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньон, соперником "Динамо" будет итальянская "Фиорентина", а "Днепра" - бельгийский "Брюгге".
    Футболисты Челси
    "Челси" объявил о приобретении полузащитника Куадрадо из "Фиорентины"
    20:52 02.02.2015
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    Полузащитник сборной Колумбии Хуан Куадрадо заключил с "Челси" контракт на 4,5 года. Официальная сумма трансфера не сообщается.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Как итальянские ультрас простились с капитаном Фиорентины. Видео
    Десятки тысяч фанов проводили капитана "Фиорентины" в последний путь 
    04:16 10.03.2018
    58
    В среду, 7 марта, во Флоренции прошло прощание с капитаном футбольной команды "Фиорентина" Давиде Астори, который умер в ночь на 4 марта. На прощание пришли по меньшей мере 25 тысяч человек.
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