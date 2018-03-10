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    ФК Брюгге

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Днепр vs Брюгге - 4:3. Видео
    "Днепр" на сборах в Нидерландах победил "Брюгге" - 4:3 
    04:39 14.07.2015
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    Во вторник подопечные Мирона Маркевича отправятся в Турцию, где 15 июля проведут товарищеский поединок со стамбульским футбольным клубом "Фенербахче".
    Днепр просит фанатов о поддержке в Киеве. Видео
    "Днепр" просит фанатов приехать в Киев на матч против "Брюгге" 
    03:54 20.04.2015
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    Накануне поединка футболисты и тренер команды призвали болельщиков прийти на столичный стадион и поддержать команду. Видео под названием "Украина! Поддержи "Днепр" в Киеве!" опубликовано в сети Youtubе.
    Лига Европы. Динамо (Киев). Архивное фото
    "Динамо" и "Днепр" сыграли вничью в первых матчах 1/4 финала Лиги Европы
    00:43 17.04.2015
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    Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" первым открыло счет в матче с "Фиорентиной", однако так и не смогло удержать победу – 1:1. "Днепр" сыграл 0:0 в матче против "Брюгге". Ответные поединки пройдут 23 апреля.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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