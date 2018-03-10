Накануне поединка футболисты и тренер команды призвали болельщиков прийти на столичный стадион и поддержать команду. Видео под названием "Украина! Поддержи "Днепр" в Киеве!" опубликовано в сети Youtubе.
Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" первым открыло счет в матче с "Фиорентиной", однако так и не смогло удержать победу – 1:1. "Днепр" сыграл 0:0 в матче против "Брюгге". Ответные поединки пройдут 23 апреля.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.