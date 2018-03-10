Президент Украины Петр Порошенко прибыл во вторник в Давос, где, по его словам, у него запланировано "более 25 встреч" в рамках Всемирного экономического форума. Тем временем Киев второй день утопает в тумане и гари.
Рано утром в среду, 25 мая, на набережной реки Арно недалеко от моста Понте Веккьо в центре итальянского города Флоренция 20 автомобилей провалились в яму длиной около 200 метров и шириной семь метров.
Мужская сборная США по волейболу одержала победу над командой Бразилии в финале Мировой лиги. Бронзовыми призерами турнира стали итальянские волейболисты, обыгравшие в матче за третье место сборную Ирана.
Муниципальная полиция Флоренции задержала двух туристов из Украины в том момент, когда они маркером писали свои имена на одной из главных достопримечательностей столицы Тосканы - Понте Веккьо (Старый мост).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Президент Украины Петр Порошенко прибыл во вторник в Давос, где, по его словам, у него запланировано "более 25 встреч" в рамках Всемирного экономического форума. Тем временем Киев второй день утопает в тумане и гари.
Рано утром в среду, 25 мая, на набережной реки Арно недалеко от моста Понте Веккьо в центре итальянского города Флоренция 20 автомобилей провалились в яму длиной около 200 метров и шириной семь метров.