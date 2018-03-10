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    Флоренция

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Как итальянские ультрас простились с капитаном Фиорентины. Видео
    Десятки тысяч фанов проводили капитана "Фиорентины" в последний путь 
    04:16 10.03.2018
    56
    В среду, 7 марта, во Флоренции прошло прощание с капитаном футбольной команды "Фиорентина" Давиде Астори, который умер в ночь на 4 марта. На прощание пришли по меньшей мере 25 тысяч человек.
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Фотоитоги 17 января: Порошенко в Давосе, Киев в тумане и новый взрыв в Турции 
    18:39 17.01.2017
    489Давос-2017 и новый мировой порядок
    Президент Украины Петр Порошенко прибыл во вторник в Давос, где, по его словам, у него запланировано "более 25 встреч" в рамках Всемирного экономического форума. Тем временем Киев второй день утопает в тумане и гари.
    Коридор Вазари во Флоренции
    Знаменитый Коридор Вазари во Флоренции закрыли для публики
    03:56 14.07.2016
    133
    Решение принято по соображениям обеспечения норм пожарной безопасности. Закрытие Коридора Вазари вызвало возмущение представителей туристических компаний, которые продали своим клиентам билеты.
    Крупный провал грунта в центре Флоренции
    Ущерб от провала грунта во Флоренции составил пять млн евро
    09:59 27.05.2016
    234
    Прокуратура Флоренции завела следственное дело по факту происшествия "в отношении неустановленных лиц". Многие флорентийцы озабочены и возмущены сложившейся ситуацией.
    Крупный провал грунта в центре Флоренции
    Провал грунта во Флоренции: два десятка авто оказались под землей 
    20:43 26.05.2016
    244
    Около 20 автомашин оказались в крупном провале, который в среду утром образовался в самом центре Флоренции из-за резкого проседания грунта, сообщают местные СМИ.
    Во Флоренции массово провалились автомобили
    Огромный котлован в центре Флоренции поглотил десятки машин 
    16:38 26.05.2016
    161
    Рано утром в среду, 25 мая, на набережной реки Арно недалеко от моста Понте Веккьо в центре итальянского города Флоренция 20 автомобилей провалились в яму длиной около 200 метров и шириной семь метров.
    Около 20 машин провалились в яму в центре Флоренции. Кадры с места ЧП
    Массовый провал авто в центре Флоренции: кадры с места ЧП 
    19:35 25.05.2016
    1126
    Около 20 припаркованных на набережной автомобилей провалились в яму длиной около 200 метров и шириной семь метров в центре Флоренции. Смотрите кадры с места ЧП, где работали пожарные и полиция.
    Молоток судьи
    Экс-футболист "Челси" получил условный срок за жестокое избиение официанта
    16:00 28.10.2015
    52
    Муту выступал за "Челси" в 2003-2004 годах. По данным СМИ, он получил 14 месяцев условного срока и должен заплатить штраф в размере 10 тысяч фунтов. Адвокат намерен обжаловать приговор.
    Вратарь Динамо (Киев) Александр Шовковский. Архивное фото
    "Фиорентина" не пустила "Динамо" в полуфинал Лиги Европы. Видео голов 
    00:18 24.04.2015
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    Киевляне остались в меньшинстве на 40-й минуте после спорного удаления форварда Джермейна Ленса. В первом матче была зафиксирована ничья 1:1.
    Игроки Динамо Киев празднует гол в ворота Фиорентины во время четвертьфинала Лиги Европы на стадионе Олимпийский в Киеве, 16 апреля, 2015
    Демьяненко дал совет, как "Динамо" играть с "Фиорентиной"
    17:28 23.04.2015
    63
    Бывший тренер киевского клуба считает, что "динамовцы" должны проводит контратаки и строго сыграть в обороне. Первая игра 1/4 Лиги Европы завершилась со счетом 1:1.
    Волейбол
    Американские волейболисты обыграли бразильцев в финале Мировой лиги
    01:31 21.07.2014
    47
    Мужская сборная США по волейболу одержала победу над командой Бразилии в финале Мировой лиги. Бронзовыми призерами турнира стали итальянские волейболисты, обыгравшие в матче за третье место сборную Ирана.
    Волейбол
    Волейболисты сборной Бразилии сыграют с США в финале Мировой лиги
    01:19 20.07.2014
    52
    Волейболисты сборной Бразилии стали вторыми участниками финала Мировой лиги в рамках "Финала шести", который проходит во Флоренции. За главный трофей турнира бразильцы сразятся с командой США.
    Полиция Италии. Архивное фото
    СМИ: взрыв бомбы произошел во Флоренции у офиса Демпартии Италии
    11:20 10.06.2014
    32
    На месте происшествия работают сотрудники следственного спецподразделения государственной полиции Италии.
    Флоренция
    Украинские туристы ответят за вандализм на Понте Веккьо во Флоренции
    09:56 01.11.2013
    41
    Муниципальная полиция Флоренции задержала двух туристов из Украины в том момент, когда они маркером писали свои имена на одной из главных достопримечательностей столицы Тосканы - Понте Веккьо (Старый мост).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Как итальянские ультрас простились с капитаном Фиорентины. Видео
    Десятки тысяч фанов проводили капитана "Фиорентины" в последний путь 
    04:16 10.03.2018
    56
    В среду, 7 марта, во Флоренции прошло прощание с капитаном футбольной команды "Фиорентина" Давиде Астори, который умер в ночь на 4 марта. На прощание пришли по меньшей мере 25 тысяч человек.
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