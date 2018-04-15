Зинченко в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. "Манчестер Сити", за который выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко, досрочно стал чемпионом Англии по футболу после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Вест Бромвич Альбион" в матче 34-го тура.

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Вест Бромвичу" со счетом 0:1. Единственный гол забил на 73-й минуте нападающий "дроздов" Джей Родригес.

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После этой игры на счету "Манчестер Юнайтед", занимающего второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, осталось 71 очко после 33 матчей, у лидирующего "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы — 87 баллов.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" за пять туров до конца чемпионата уже не сможет догнать "Манчестер Сити".

Напомним, что несмотря на успел в чемпионате Англии, команда Гвардиолы не смогла пройти в полуфинал Лиги Чемпионов. На этапе 1/4 ЛЧ "МанСити" был остановлен "Ливерпулем" Юргена Клоппа.