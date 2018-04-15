наверх
15.04.201821:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Зинченко в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии

    (обновлено: )72
    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко завоевал в составе "Манчестер Сити" титул чемпиона Англии. За пять туров до завершения матчей Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" набрал 87 очков.
    Футболист Александр Зинченко
    skysports

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. "Манчестер Сити", за который выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко, досрочно стал чемпионом Англии по футболу после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Вест Бромвич Альбион" в матче 34-го тура.

    В воскресенье "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Вест Бромвичу" со счетом 0:1. Единственный гол забил на 73-й минуте нападающий "дроздов" Джей Родригес.

    Смотрите также: Перед матчем Лиги чемпионов фанаты забросали автобус "МанСити" бутылками

    После этой игры на счету "Манчестер Юнайтед", занимающего второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, осталось 71 очко после 33 матчей, у лидирующего "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы — 87 баллов.

    Таким образом, "Манчестер Юнайтед" за пять туров до конца чемпионата уже не сможет догнать "Манчестер Сити".

    Напомним, что несмотря на успел в чемпионате Англии, команда Гвардиолы не смогла пройти в полуфинал Лиги Чемпионов. На этапе 1/4 ЛЧ "МанСити" был остановлен "Ливерпулем" Юргена Клоппа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Белый дом
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство