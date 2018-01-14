наверх
14.01.201807:05
Курсы валют НБУ
  • USD28.45+ 0.12
  • EUR34.18+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Шевченко прокомментировал возвращение Ротаня в "Динамо"

    (обновлено: )127
    По мнению Шевченко, "главное, чтобы физически Ротань выдержал". При этом он добавил, что, судя по той форме, в которой футболист приезжал в сборную, "с этим проблем быть не должно".
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что Руслан Ротань усилит линию полузащиты "Динамо".

    "Я хочу поздравить не только его, но и "Динамо". Считаю, что это хороший трансфер для киевского клуба. Уверен, что Руслан поможет динамовцам. Профи до мозга костей, для молодежи он точно будет примером во всем", — заявил он в комментарии XSport.

    Ирландец показал, как сложно играть в футбол в его стране. Видео
    Канал Short Clips на Youtube
    Ирландец показал, как сложно играть в футбол в его стране

    При этом, по мнению Шевченко, "главное, чтобы физически Ротань выдержал, но, судя по той форме, в которой он приезжал в сборную, с этим проблем быть не должно". 

    Накануне капитан сборной Украины по футболу Руслан Ротань, который ранее выступал за пражскую "Славию", подписал контракт с киевским "Динамо". Сглашение 36-летнего полузащитника с киевлянами рассчитано сроком до конца нынешнего сезона.

    Ротань ранее уже выступал за киевское "Динамо" с 2005 по 2008 годы, проведя 50 матчей в чемпионате Украины и забив 5 мячей. Наибольшую часть своей карьеры полузащитник провел в "Днепре", цвета которого защищал с 1998 по 2005 и 2008 по 2017 годы. На счету Ротаня 98 матчей и 8 мячей за сборную Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Вирус кори
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших