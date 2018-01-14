Шевченко прокомментировал возвращение Ротаня в "Динамо"

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что Руслан Ротань усилит линию полузащиты "Динамо".

"Я хочу поздравить не только его, но и "Динамо". Считаю, что это хороший трансфер для киевского клуба. Уверен, что Руслан поможет динамовцам. Профи до мозга костей, для молодежи он точно будет примером во всем", — заявил он в комментарии XSport.

При этом, по мнению Шевченко, "главное, чтобы физически Ротань выдержал, но, судя по той форме, в которой он приезжал в сборную, с этим проблем быть не должно".

Накануне капитан сборной Украины по футболу Руслан Ротань, который ранее выступал за пражскую "Славию", подписал контракт с киевским "Динамо". Сглашение 36-летнего полузащитника с киевлянами рассчитано сроком до конца нынешнего сезона.

Ротань ранее уже выступал за киевское "Динамо" с 2005 по 2008 годы, проведя 50 матчей в чемпионате Украины и забив 5 мячей. Наибольшую часть своей карьеры полузащитник провел в "Днепре", цвета которого защищал с 1998 по 2005 и 2008 по 2017 годы. На счету Ротаня 98 матчей и 8 мячей за сборную Украины.