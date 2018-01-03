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    Спорт

    Немецкие СМИ сообщают о возвращении Коноплянки на родину

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    По информации СМИ, украинец должен заменить Бернарда в составе "Шахтера". Бразилец пока не продлил контракт с горняками и не исключает вариант с уходом из клуба.
    Евгений Коноплянка
    Евгений Коноплянка в Facebook

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка в зимнее трансферное окно может перебраться в "Шахтер»", сообщает Sport Bild.

    Смотрите также: Как Коноплянка помог "Шальке" выйти на второе место в Бундеслиге

    Издание отмечает, что украинец должен заменить Бернарда в составе украинского клуба. Бразилец, в свою очередь, пока не продлил контракт с горняками и не исключает вариант с уходом из клуба. В то же время спортивный директор "Шальке" Аксель Шустер заявил о том, что клуб не собирается отказываться от украинца Коноплянки.

    Ранее сообщалось, что полузащитник Национальной сборной Украины по футболу и гельзенкирхенского "Шальке" Евгений Коноплянка принял активное участие в победе своего клуба над "Гамбургом" в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги.  Украинец вышел в стартовом составе и уже на 16-й минуте заработал пенальти, который реализовал Франко Ди Санто.

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