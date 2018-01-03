Немецкие СМИ сообщают о возвращении Коноплянки на родину

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка в зимнее трансферное окно может перебраться в "Шахтер»", сообщает Sport Bild.

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Издание отмечает, что украинец должен заменить Бернарда в составе украинского клуба. Бразилец, в свою очередь, пока не продлил контракт с горняками и не исключает вариант с уходом из клуба. В то же время спортивный директор "Шальке" Аксель Шустер заявил о том, что клуб не собирается отказываться от украинца Коноплянки.

Ранее сообщалось, что полузащитник Национальной сборной Украины по футболу и гельзенкирхенского "Шальке" Евгений Коноплянка принял активное участие в победе своего клуба над "Гамбургом" в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. Украинец вышел в стартовом составе и уже на 16-й минуте заработал пенальти, который реализовал Франко Ди Санто.