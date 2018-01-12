Ротань подписал контракт с киевским "Динамо"

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина.

Капитан сборной Украины по футболу Руслан Ротань, который ранее выступал за пражскую "Славию", подписал контракт с киевским "Динамо".

Об этом сообщается на официальном сайте клуба из столицы Украины.

Как сообщается, соглашение 36-летнего полузащитника с киевлянами рассчитано сроком до конца нынешнего сезона.

Ранее стало известно, что Ротань близок к подписанию контракта с киевским "Динамо", он проходил медосмотр в клубе.

Ротань ранее уже выступал за киевское "Динамо" с 2005 по 2008 годы, проведя 50 матчей в чемпионате Украины и забив 5 мячей.

Наибольшую часть своей карьеры полузащитник провел в "Днепре", цвета которого защищал с 1998 по 2005 и 2008 по 2017 годы. На счету Ротаня 98 матчей и 8 мячей за сборную Украины.