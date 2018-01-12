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    Ротань подписал контракт с киевским "Динамо"

    (обновлено: )58
    Соглашение 36-летнего полузащитника с киевлянами рассчитано сроком до конца нынешнего сезона. Ротань ранее уже выступал за киевское "Динамо".
    Руслан Ротань. Архивное фото
    RIA News Алексей Беликов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. 

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    Капитан сборной Украины по футболу Руслан Ротань, который ранее выступал за пражскую "Славию", подписал контракт с киевским "Динамо".

    Об этом сообщается на официальном сайте клуба из столицы Украины.

    Как сообщается, соглашение 36-летнего полузащитника с киевлянами рассчитано сроком до конца нынешнего сезона.

    Ранее стало известно, что Ротань близок к подписанию контракта с киевским "Динамо", он проходил медосмотр в клубе.

    Ротань ранее уже выступал за киевское "Динамо" с 2005 по 2008 годы, проведя 50 матчей в чемпионате Украины и забив 5 мячей.

    Наибольшую часть своей карьеры полузащитник провел в "Днепре", цвета которого защищал с 1998 по 2005 и 2008 по 2017 годы. На счету Ротаня 98 матчей и 8 мячей за сборную Украины.

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