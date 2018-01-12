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    Ротань прибыл на медосмотр в "Динамо" (Киев) и близок к подписанию контракта

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    Ротань первую половину сезона провел в чешской "Славии", а сейчас прибыл в Киев на переговоры с президентом ФК "Динамо" Игорем Суркисом и прохождение медосмотра.
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    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Игрок сборной Украины Руслан Ротань близок к подписанию контракта с киевским "Динамо", он уже проходит медосмотр в клубе, сообщает в пятницу "Динамомания". 

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    По данным издания, 36-летний полузащитник уже провел переговоры с президентом ФК "Динамо" (Киев) Игорем Суркисом.

    Ротань и "Динамо" рассматривают возможность подписать договор на полгода с возможность продления на год.

    Первую половину сезона 2017/2018 годов Руслан провел в "Славии" (Чехия). Ранее он покинул обанкротившийся "Днепр", где он в общей сложности провел 15 лет.

    За "Динамо" Ротань выступал в 2005-2008 годах, забил пять голов в 50 играх.

    Напомним, что ранее турецкий футбольный клуб "Бешикташ" официально объявил о трансфере защитника киевского "Динамо" и сборной Хорватии Домагоя Виды.

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