У Коноплянки в "Шальке" появился серьезный конкурент

КИЕВ, 5 янв — РАИ Новости Украина. Хорватский полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца перешел на правах аренды в "Шальке" из Гельзенкирхена, в котором выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

Хорват будет выступать в немецком клубе до конца сезона.

Пьяца – левый атакующий хавбек, выступающий на позиции Коноплянки. Приход хорвата породило множество слухов о возможном уходе украинца из "Шальке", отмечает NewsONE.

Сайт transfermarkt.com оценивает Коноплянку в 12,5 млн евро, потенциальная стоимость Пьяцы — 15 млн. Держать в команде одновременно двух высокооплачиваемых, но при этом одноплановых и почти равных по силе и мастерству игроков бессмысленно.

"Да, я левофланговый игрок. Но могу действовать и под нападающим, да и справа тоже могу – лишь бы тренер мне верил, и выпускал на поле", — сказал Пьяца в своем первом интервью.

Ранее, напомним, в немецких спортивных СМИ появилась информация о том, что украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка в зимнее трансферное окно может перейти в "Шахтер". Вскоре клуб из Гельзенкирхена опроверг эти сообщения.