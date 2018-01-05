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    У Коноплянки в "Шальке" появился серьезный конкурент

    (обновлено: )34
    Хорват Марко Пьяца - левый атакующий хавбек - перешел в немецкий клуб на правах аренды из итальянского "Ювентуса" и пробудет там до конца сезона.
    Евгений Коноплянка
    Евгений Коноплянка в Facebook

    КИЕВ, 5 янв — РАИ Новости Украина. Хорватский полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца перешел на правах аренды в "Шальке" из Гельзенкирхена, в котором выступает украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

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    Хорват будет выступать в немецком клубе до конца сезона. 

    Пьяца – левый атакующий хавбек, выступающий на позиции Коноплянки. Приход хорвата породило множество слухов о возможном уходе украинца из "Шальке", отмечает NewsONE

    Сайт transfermarkt.com оценивает Коноплянку в 12,5 млн евро, потенциальная стоимость Пьяцы — 15 млн. Держать в команде одновременно двух высокооплачиваемых, но при этом одноплановых и почти равных по силе и мастерству игроков бессмысленно.

    "Да, я левофланговый игрок. Но могу действовать и под нападающим, да и справа тоже могу – лишь бы тренер мне верил, и выпускал на поле", — сказал Пьяца в своем первом интервью.

    Ранее, напомним, в немецких спортивных СМИ появилась информация о том, что украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка в зимнее трансферное окно может перейти в "Шахтер". Вскоре клуб из Гельзенкирхена опроверг эти сообщения. 

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