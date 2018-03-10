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Вместо того, чтобы заниматься проблемами государства, депутаты ведут постоянную борьбу за власть. Премьер-министр уже не раз заявлял о том, что в высших эшелонах власти покончено с коррупцией, но на самом деле они даже не пытаются ее устранить.