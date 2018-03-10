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    Анатолий Башловка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    В деле о ДТП с сыном Шуфрича появились новые обстоятельства - адвокат
    14:56 28.08.2017
    1420ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Виновность сына депутата Нестора Шуфрича в совершении наезда на пешехода может установить только суд, но согласно закону он должен понести ответственность в любом случае, заявил адвокат Анатолий Башловка.
    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    Адвокат: экс-налоговики выйдут на свободу по сходной цене
    07:48 26.05.2017
    628Всеукраинская облава на налоговиков
    Адвокат Анатолий Башловка и политолог Вячеслав Потапенко прокомментировали перспективы дела экс-налоговиков, а также, что будет с Романом Насировым и кто больше всех выиграет от арестов.
    Сергей Пашинский. Архивное фото
    Адвокат: депутаты, которые ходят со стволами, нарушают закон
    15:42 20.01.2017
    528Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование
    Адвокат Анатолий Башловка в эфире ГС заявил, что оборот оружия в Украине не регламентирован законами, даже не определено, что является оружием.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко выступил адвокатом Авакова по трагедии в Княжичах - Башловка
    09:39 22.12.2016
    404Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Адвокат Анатолий Башловка в эфире "ГС" заявил, что хладнокровная позиция главы МВД Арсена Авакова на событие фантастического масштаба, произошедшее в Украине в первый раз, просто поражает.
    Виктор Янукович в Ростове-на-Дону
    С точки зрения права допрашивать Януковича как свидетеля нельзя - Башловка
    03:12 28.11.2016
    545Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Адвокат Анатолий Башловка сказал в эфире радиостанции "Голос Столицы", что допрашивать Виктора Януковича как свидетеля по делу расстрелов на Майдане нельзя, поскольку это будет нарушением Конституции.
    Деньги, изъятые в ходе обыска у главы Управления ГФС в Киевской области
    Башловка: простой путь убрать коррупции - упростить налоговую систему
    10:39 31.08.2016
    307Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Адвокат Анатолий Башловка на 106 FM заявил, что в Украине самые высокие налоги среди развивающихся стран, а из-за непонятного законодательства у нас можно найти нарушения у всех предпринимателей.
    Деньги, изъятые в ходе обыска у главы Управления ГФС в Киевской области
    Задержанного главу управления ГФС ждет до 12 лет тюрьмы - эксперт
    21:33 30.08.2016
    314Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По словам адвоката Анатолия Башловки, очень сложная налоговая система в Украине является питательной средой для взяточничества, и только реформа налоговой службы и ее либерализация может решить эту проблему.
    Попытка самосуда в Николаевской обалсти
    Юрист: смерть в Кривом Озере – следствие плохой подготовки Нацполиции
    13:30 25.08.2016
    896Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Правозащитник Анатолий Башловка считает, что если будет доказано превышение полномочий полицейскими при задержании мужчины в Кривом Озере, они могут получить срок заключения от 6 до 15 лет.
    Владислав Каськив
    Адвокат: "Дело Каськива" – это только одно звено большой цепи
    13:11 19.08.2016
    521Добровольная экстрадиция Каськива. Что дальше?
    Адвокат Анатолий Башловка в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал задержание Владислава Каськива в Панаме и пояснил, как отразится это дело на деятельности Генпрокуратуры.
    Здание Антимонопольного комитета Украины
    Антимонопольный комитет лоббирует интересы алкогольных МАФов – эксперт
    15:13 28.06.2016
    311Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    АМК требует от Киесовета отменить решение о запрете продажи алкоголя в киосках. Почему антимонопольный комитет взялся за это дело, что будет делать горсовет и каковы последствия, рассказали депутат Киевсовета Денис Москаль и адвокат Анатолий Башловка.
    Патрульная полиция. Архивное фото
    Адвокат: новые полицейские не понимают границ своих полномочий
    16:51 29.04.2016
    221День полиции: успех или провал?
    Адвокат Анатолий Башловка считает, что основная проблема новой полиции - низкий уровень подготовки правоохранителей. По его словам, "какие-то непонятные люди учили полицейских непонятно чему".
    Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
    Эксперт рассказал о нюансах инициативы Рады лишать статуса УБД
    13:20 29.12.2015
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    Адвокат, правозащитник Анатолий Башловка заявил, что порядок процедуры лишения статуса участника боевых действий будет определять Кабмин, а решение комиссии при этом может быть обжаловано в суде.
    Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
    Юрист: уголовное преступление станет поводом для снятия статуса УБД
    13:05 29.12.2015
    867
    В ВР предложили лишать статуса участника боевых действий за пьянство во время боевого задания. Адвокат и правозащитник Анатолий Башловка сообщил, при каких еще обстоятельствах воина АТО могут лишить данного статуса.
    Молоток судьи
    Сейчас осуществляется беспрецендентное давление на судей - эксперт
    00:10 14.10.2015
    137Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Сейчас выносится более 90% обвинительных приговоров, это говорит о чрезмерном давлении исполнительной власти на суды, считает адвокат Анатолий Башловка.
    Молоточек судьи
    Люстрация судей: происходящее сейчас это просто профанация – адвокат
    17:59 13.10.2015
    380Новые чистки в рамках закона о люстрации
    В Минюсте заявили о необходимости увольнения всех судей и наборе новых людей на судебные должности. По мнению юристов, это недопустимо, так как исполнительная власть таким образом получит полный контроль над судебной ветвью.
    Акции памяти по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года в Европе
    Адвокат: открытые заключения о трагедии в Одессе не дадут полной картины
    17:47 16.09.2015
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    Сами по себе заключения не являются такими, какие несут обвинения в чью-то сторону. Без каких-то еще фактов, будет сложно восстановить целостную картину, считает адвокат Анатолий Башловка.
    Министерство юстиции Украины
    Правозащитник: идея сокращения в Украине тюрем - популизм Минюста
    08:03 15.06.2015
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    Министерство юстиции намерено сократить количество тюрем. Согласно заявлению министра юстиции Павла Петренко, ведомство проводит инспекцию следственных изоляторов и других пенитенциарных учреждений с целью сокращения их количества.
    Тюрьма. Архивное фото
    Частные тюрьмы в Украине: заключенные станут рабами
    13:00 14.06.2015
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    Минюст инициирует привлечение инвестиций в пенитенциарную сферу. По мнению правозащитников, частные тюрьмы в условиях неурегулированного законодательства в сфере прав заключенных станут новым видом рабства.
    Кабинет министров Украины
    В Украине сегодня кризис власти и стагнация государственной машины — юрист
    15:57 09.04.2015
    1344Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    Вместо того, чтобы заниматься проблемами государства, депутаты ведут постоянную борьбу за власть. Премьер-министр уже не раз заявлял о том, что в высших эшелонах власти покончено с коррупцией, но на самом деле они даже не пытаются ее устранить.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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