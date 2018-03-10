Виновность сына депутата Нестора Шуфрича в совершении наезда на пешехода может установить только суд, но согласно закону он должен понести ответственность в любом случае, заявил адвокат Анатолий Башловка.
По словам адвоката Анатолия Башловки, очень сложная налоговая система в Украине является питательной средой для взяточничества, и только реформа налоговой службы и ее либерализация может решить эту проблему.
АМК требует от Киесовета отменить решение о запрете продажи алкоголя в киосках. Почему антимонопольный комитет взялся за это дело, что будет делать горсовет и каковы последствия, рассказали депутат Киевсовета Денис Москаль и адвокат Анатолий Башловка.
В ВР предложили лишать статуса участника боевых действий за пьянство во время боевого задания. Адвокат и правозащитник Анатолий Башловка сообщил, при каких еще обстоятельствах воина АТО могут лишить данного статуса.
В Минюсте заявили о необходимости увольнения всех судей и наборе новых людей на судебные должности. По мнению юристов, это недопустимо, так как исполнительная власть таким образом получит полный контроль над судебной ветвью.
Министерство юстиции намерено сократить количество тюрем. Согласно заявлению министра юстиции Павла Петренко, ведомство проводит инспекцию следственных изоляторов и других пенитенциарных учреждений с целью сокращения их количества.
Минюст инициирует привлечение инвестиций в пенитенциарную сферу. По мнению правозащитников, частные тюрьмы в условиях неурегулированного законодательства в сфере прав заключенных станут новым видом рабства.
Вместо того, чтобы заниматься проблемами государства, депутаты ведут постоянную борьбу за власть. Премьер-министр уже не раз заявлял о том, что в высших эшелонах власти покончено с коррупцией, но на самом деле они даже не пытаются ее устранить.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".