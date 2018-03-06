Главные темы в мире: провал "Оскара", баня и водка от радиации Чернобыля

ANGELA WEISS / AFP

РИА Новости Украина

Экс-советник Трампа будет молчать

Многие мировые СМИ отреагировали на новость о том, что экс-советник президента США Дональда Трампа Сэм Нанберг заявил о своем отказе от дачи показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру по расследованию вменяемого России вмешательства в выборы в США. Газета Washington Post в понедельник написала, что Сэм Нанберг "публично бросил вызов специальному советнику министерства юстиций", когда отказался от дачи показаний большому жюри в предстоящую пятницу.

Экс-советник получил письмо с требованием явиться в офис спецпрокурора Мюллера, также от него требовалось предоставить большому жюри документы, электронные письма, переписку, счета и другие сведения, связанные с Трампом и другими людьми, имеющими отношение к президенту США.

"Сэм Нанберг воспламенил огромный пожар в СМИ своим отказом", - пишет издание Daily Beast.

Однако "пожар" в СМИ разгорелся не только из-за его отказа, но и на фоне дальнейших комментариев Нанберга журналистам, в ходе которых он назвал экс-советника Трампа Пейджа "придурком" и "странным парнем", а пресс-секретаря Белого дома Сандерс "толстой неряхой".

"Сэм Нанберг, прекрати шевелить своим ртом", - просит издание.

"Все началось с повестки в суд, а закончилось вопросом о том, был ли ее получатель пьян в прямом эфире", — подытоживает газета New York Times.

Газета Chicago Tribune называет действия Нанберга "абсурдом" и пишет, что за все время, пока Трамп стоит во главе страны, случалось всего несколько настолько "сюрреалистичных моментов".

Ким Чен Ын провел ужин для южнокорейской делегации

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в понедельник принял высокопоставленную политическую делегацию из Южной Кореи в Пхеньяне, об этом пишут многие зарубежные газеты (Wall Street Journal, Washington Post, USA Today, Telegraph).

"Лидер КНДР устроил ужин для высокопоставленной политической делегации из Южной Кореи в понедельник в Пхеньяне и ускорил приготовление к межкорейскому саммиту во время его первой известной встречи с чиновниками из конкурирующего государства в Сеуле", — пишет Wall Street Journal.

Газета отмечает, что, по словам администрации южнокорейского президента, "банкет мог означать начало новой фазы дружеских отношений, когда две Кореи стараются расширить дипломатическое потепление, которое началось перед Олимпийскими играми".

Washington Post называет переговоры на ужине "откровенными". Северокорейский лидер не встречался с главой соседнего государства с тех пор, как "принял управление тоталитарным государством после смерти отца в конце 2011 года".

"Но сейчас, вероятно, под давлением санкций США и обеспокоенный нетрадиционным стилем президента США Дональда Трампа Ким вдруг готов принять оливковые ветви, которые ему предлагает Южная Корея", — пишет Washington Post.

Наименее рейтинговая и долгая премия "Оскар"

Многие зарубежные издания в понедельник не обошли вниманием новость о том, что 90-я церемония вручения премии "Оскар", прошедшая в воскресенье в Лос-Анджелесе, стала наименее рейтинговой и одной из самых долгих за всю историю существования премии. Газета New York Times пишет, что "сценарий судного дня обрушился на премию "Оскар".

Трансляцию в воскресенье вечером посмотрели всего 26,5 миллиона человек, что почти на 20% меньше по сравнению с прошлым годом, и является самым низким рейтингом церемонии вручения кинопремий "Оскар" американской киноакадемии за всю историю. Газета называет это снижение "ошеломляющим", так как еще четыре года назад за трансляцией наблюдали 43,7 миллиона зрителей.

Издание Vanity Fair в свою очередь пишет, что, несмотря на то что "рейтинги "Оскара" оказались поразительно низкими, это не признак рокового конца". Трансляция была не только наименее просматриваемой, но и одной из самых длинных за историю. Церемония длилась 3 часа 50 минут, что стало самой продолжительной трансляцией более чем за 10 лет.

"Трансляция, завершившая вечер воскресенья, была близка к бесконечности", — пишет газета Los Angeles Times.

Фото twitter.com/theacademy Мэрил Стрип на 90-й церемонии вручения "Оскара"

Издание Huffington Post добавляет, что церемония "Оскар" в итоге "начала напоминать ситуацию с заложниками".

"Вандализм" в отеле Трампа в Панаме

Работник с ломом в понедельник оторвал буквы в слове Trump на отеле в Панаме, единственном в Латинской Америке, названном в честь президента США Дональда Трампа. Это произошло после того, как хозяин здания заявил, что он выиграл судебную битву за контроль над этим зданием.

"Но будущее здания осталось неясным — Trump Organization заявила, что сможет снова получить контроль над отелем", — пишет Washington Post.

Компания отметила, что "решение было временным, подчеркивает издание Business Times.

По данным издания New Daily, полиция вывела руководителей отеля из здания, "когда чиновники вошли в отель, чтобы разрешить противостояние между компанией американского президента и владельцами недвижимости".

"После 12-дневного противостояния, в ходе которого были столкновения между охранниками и заявления, что чиновники Трампа уничтожили документы и вынесли компьютеры, панамский судья и вооруженные полицейские сопроводили… главу ассоциации владельцев отеля в собственность под именем Трампа. Персонал Трампа вскоре покинул помещение", — отмечает Financial Times.

Баня и водка не спасают от радиации Чернобыля

После того как в 2016 году в финале чемпионата Европы по футболу Португалия одержала победу над Францией, португальский национальный флаг в течение нескольких месяцев тайно развевался над старым, пришедшим в упадок саркофагом, который СССР построил вокруг взорвавшегося ядерного реактора в Чернобыле, чтобы сдерживать утечку радиации. Этот поступок вызвал восторг у менее десятка португальцев, которые работали там на… французскую компанию, пишет Вания Майя в материале для VISAO.

Флаг был снят только во время установки Нового Безопасного Конфайнмента (НБК) — саркофага, построенного с целью улучшить изоляцию реактора — в ноябре того же года. 41-летний Алешандре Мартинес вспоминает об этом эпизоде, сидя за тарелкой с мясными котлетами в одном из ресторанов Иванкова, украинского города, где он сейчас живет. Алешандре Мартинес, сын испанца и португалки, приехал в Украину два года назад, уже после того, как арка была построена. Но наблюдение за ее установкой стало для него незабываемым опытом.

Алешандре узнал о Чернобыле от одного из приятелей, когда работал в Румынии.

"Одно название внушало ужас. Я поискал в интернете и испугался еще больше", — признается он.

Однако французский консорциум "Новарка" (Novarka), которому поручили строительство НБК, предоставил ему гарантии безопасности. Алешандре главным образом устраивала зарплата (сотрудник на его должности получает от трех до четырех тысяч евро в месяц). Он надеется остаться здесь вплоть до завершения проекта нового саркофага в первом квартале этого года.

По словам португальца, некоторые из его украинских коллег по-прежнему считают, что баня и водка помогают бороться с радиацией… Этот миф был распространен в советское время. Давние сотрудники АЭС рассказывали ему, что, когда 26 апреля 1986 года случилась катастрофа, никто из них не осознавал исторической значимости этого события.

"Они до сих пор чувствуют себя обманутыми, — говорит с сожалением Алешандре и подытоживает, — это были герои поневоле".

Украина, Россия и ядерное оружие

Изгнанный народно избранный президент Янукович находится под судебным разбирательством по делу о госизмене, Порошенко продолжает подавлять пророссийские силы. Турчинов, в прошлом исполнявший обязанности президента Украины и в настоящее время действующий секретарь совета национальной безопасности и обороны, прибыл в суд для дачи показаний.

В ходе судебного разбирательства Турчинов проанализировал нынешний статус украинско-российских отношений и раскрыл возможность начала войны Украины с Россией. Он сказал, что Украина не объявляет войну России просто потому, что Россия обладает ядерным оружием, пишет издание Соху.

Турчинов считает, что у Украины нет подходящего оружия для борьбы с такими ядерными странами, как Россия. Вот почему в феврале 2014 года, когда Россия внезапно напала на Украину, украинское правительство в конечном итоге решило перейти к сдержанной политике. Турчинов также сказал, что, хотя Украина уже обладает мощной военной силой, а ВПК не уступает другим странам, Россия — ядерная держава, поэтому Украина не может объявить войну этой стране-агрессору.

После распада Советского Союза Украина в один миг стала одной из ведущих ядерных мировых держав. После того, как Украина и США, Россия, Великобритания совместно подписали "Будапештский меморандум о безопасности и гарантиях" в 1994 году, Украина отказалась от статуса ядерной державы, уничтожила и передала все ядерное оружие, развернутое на ее территории во времена Советского Союза. Великобритания, США и Россия пообещали не осуществлять свою ядерную угрозу и обеспечить территориальную целостность и независимость Украины.