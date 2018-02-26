Дубовик: очевидно, что Трамп "случайный" президент

Brendan Smialowski / AFP

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президента США Дональда Трампа назвали худшим лидером за всю историю Штатов. Он занял последнее место в ежегодном историческом рейтинге американских лидеров по версии Университета Бойсе. Об этом сообщается на сайте университета.

Согласно результатам рейтинга Дональд Трамп набрал лишь 12 баллов из 100 возможных. А вот его предшественник — Барак Обама — получил 71 балл и занял 8-е место. Почетное первенство сохранил Авраам Линкольн с результатом 95 баллов из 100. На втором месте — Джордж Вашингтон (92 балла), а на третьем — Франклин Рузвельт (89 баллов). Также в пятерке лидеров Теодор Рузвельт и Томас Джефферсон.

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Рейтинг составляли 170 членов Американской ассоциации политических наук. Они оценивали президентов по шкале от нуля до ста баллов (где ноль — это провал, а 100 — успех).

Результаты этого рейтинга в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви можете оцінити цей щорічний рейтинг американських лідерів? Його можна назвати таким, що відповідає дійсності?

— Я думаю, що там є певна штучність таких порівнянь та рейтингів, бо дійсно кожна людина, кожен президент був в окремих історичних умовах чи епоху, і це треба мати на увазі. Але думаю, що рейтинг відповідає, тому що зараз Трампа продовжують підтримувати тільки ті, хто від нього, мабуть, не відвернуться за будь-яких обставин. Рейтинг дуже низький. І я думаю, що це відповідає просто рівню компетенції чи професіоналізму цього президента.

Чим би ви пояснили те, що він отримав останнє місце?

— Я думаю, що Трамп абсолютно не компетентна, не кваліфікована, випадкова особа на посаді американського президента. Хоча, звісно, що якщо за нього люди проголосували, то він має право обіймати цю посаду. Тому тут немає якихось проблем. Але ясно було з самого початку, що він абсолютно не підготовлений до цієї посади. І він не має певного набору знань чи кваліфікації, компетенції задля того, щоб виконувати добре кваліфіковано, позитивно виконувати обов'язки президента.

Для того, щоб виконувати обов'язки президента є команда.

— Команда є, але від президента дуже багато залежить. Тому що політична система сфокусована на президента. І крім того, Трамп не може підібрати собі хорошу команду. До нього не йдуть люди, а це проблема для Трампа. Навіть з республіканської партії, якої він є президентом, багато є експертів, фахівців, що вони просто відмовилися йти до нього в адміністрацію. І в адміністрації є велика проблема з кадрами. І це є відображенням проблеми із самим президентом.

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На вашу думку, оцінка аналітиків з приводу діяльності Трампа збігається з думкою самих американців?

— Трохи збігається, хоча звісно, що там і залишається багато мільйонів американців, як я сказав, вони будуть підтримувати його до останнього. І вони просто всю цю критику вважають політизованою і штучною. Але все більше американців просто погано ставляться до нього, навіть багато з тих, хто за нього голосував. Тому що очікували якихось позитивних зрушень, мабуть, якихось реформ, якихось змін в американському політичному житті чи в економічному становищі, але за цей останній рік, що він вже при владі, стало ясно, що ніяких позитивних зрушень тут немає.

Як подібні рейтинги впливають на американців?

— Тут це залежить від окремого американця, я думаю, тому що хтось каже, що для мене цей рейтинг є, мене це не обходить, тому що в мене моя особиста думка чи позиція, і що б вони там не казали, я дотримуюся своєї позиції. А є і такі, хто слідкують за рейтингами, за модою, і тому, мабуть, вони впливають певним чином на їх ставлення до тих чи інших політичних осіб.

Яку політику Дональда Трапа критикують найбільше?

— Перш за все — зовнішню політику. Тому що дійсно зовнішня політика в нього дуже слабка. І ми бачимо за останні місяці, що він просто відійшов від зовнішньої політики особисто, делегував її своїй команді.

Він виконує свою передвиборчу обіцянку.

— Але у внутрішній політиці він також нічого не домігся, не зміг зробити. То реформу охорони здоров'я хотів відмінити, що зробив Обама, і що запропонувати замість цього, він цього не зробив. А обмежити вплив великих банків чи фінансових структур — цього не зроблено. Іміграційна політика — там також нічого ще не вирішено. Він сказав, що побудує мур на кордоні з Мексикою. Муру немає. І не ясно, чи він буде, чи ні, хто за нього буде платити. Напевне, будуть платити самі американці, що вже дратує сьогодні багатьох з них, хто за нього проголосував. Але стратегій, концепцій, що робити з проблемами і мігрантів, і в тому числі нелегальних мігрантів в нього немає. Він її не розробив.

Поки що Дональд Трамп сам ніяк не коментував цей рейтинг. Чи варто чекати від нього реакції?

— Я думаю, що варто освітлювати реакцію, тому що він реагує на все, перш за все, на те, якщо на нього щось критично кажуть. Тому він скаже, напевно, що рейтинг надуманий, що він не має нічого спільного з реальністю.

Чи буде Трамп змінювати свій політичний курс?

— Трамп не з таких. Він не може нічого скорегувати. Він є Трампом. Коли він ставав президентом, деякі спостерігачі казали, що, мабуть, він зміниться зараз, що ми побачимо іншого Трампа, але цього не сталось, і ми бачимо, що це людина, яка не може коригувати свою поведінку чи свою систему цінностей, чи свою ідеологію. Він залишається тією самою людиною, що ми бачили в 2016 році протягом виборчої кампанії, тобто людину імпульсивну і абсолютно непередбачувану, людину, яка не може системно зосередитися на рішенні окремих політичних завдань.

Напомним, ранее корреспондент из США Рустем Сафронов сообщил, что своей речью перед Конгрессом США Дональд Трамп попытался зажечь американцев на стахановские свершения.