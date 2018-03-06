Госслужащим США запретили выражать приверженность Трампу

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Государственным служащим США отныне запрещено демонстрировать свою приверженность президенту Дональда Трампу, так как он намерен баллотироваться на второй срок, сообщил телеканал CNN со ссылкой на канцелярию специального советника США.

Как сообщает телеканал, в понедельник, 5 марта, в Закон Хэтча, согласно которому служащим федеральных органов запрещается заниматься активной политической деятельностью, были внесены новые дополнения.

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"Запрет носит широкий характер и охватывает не только визуальные вещи и средства связи (включая электронную почту и социальные сети), которые в явной форме используются за или против переизбрания президента Трампа", — говорится в дополнении к закону.

Отныне госслужащим запрещено носить, демонстрировать или раздавать предметы с лозунгом президента США Дональда Трампа "Make America great again" или любыми другими материалами предвыборной кампании Трампа 2016 или 2020 года. Также запрещено использовать хэштеги #MAGA и #ResistTrump в социальных сетях и держать в кабинете неофициальные фотографии Трампа.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и Трамп, как ожидается, будет баллотироваться на второй срок. При этом республиканцам, а вместе с ними и Трампу, предстоит отстаивать контроль над обеими палатами конгресса на промежуточных выборах в ноябре 2018 года.