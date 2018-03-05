Трамп и Мэй назвали "безответственными" заявления Путина о новом оружии РФ

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвали "безответственными" заявления президента России Владимира Путина о новом оружии, которым располагает Россия, сообщил в пресс-релизе Белый дом.

"Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными", — говорится в заявлении Белого дом.

Разговор Трампа и Мэй состоялся в воскресенье.

Ранее Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

При этом Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, и у нее не было и нет планов использовать этот потенциал в наступательных, и тем более агрессивных целях. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, и ее новое оружие не угрожает тем, кто не вынашивает цели нападения на нее.

При этом Москва ранее неоднократно заявила, что обеспокоена обновленной ядерной стратегией США, предусматривающей повышение роли ядерного оружия.