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    В мире

    Трамп и Мэй назвали "безответственными" заявления Путина о новом оружии РФ

    (обновлено: )35207
    Лидеры США и Великобритании согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными.
    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвали "безответственными" заявления президента России Владимира Путина о новом оружии, которым располагает Россия, сообщил в пресс-релизе Белый дом.

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    "Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными", — говорится в заявлении Белого дом.

    Разговор Трампа и Мэй состоялся в воскресенье.

    Ранее Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

    При этом Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, и у нее не было и нет планов использовать этот потенциал в наступательных, и тем более агрессивных целях. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, и ее новое оружие не угрожает тем, кто не вынашивает цели нападения на нее.

    При этом Москва ранее неоднократно заявила, что обеспокоена обновленной ядерной стратегией США, предусматривающей повышение роли ядерного оружия.

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