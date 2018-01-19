РФ не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия - Лавров

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Москва не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, российская сторона разделяет задачу построения безъядерного мира, но не методами, на которых основывается ДЗЯО.

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"Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения, в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", — сказал Лавров.

"Положения представленного к подписанию ДЗЯО далеки от этих принципов… Он также провоцирует глубокие разногласия между членами мирового сообщества и может оказать дестабилизирующее воздействие на режим распространения. Хочу подчеркнуть, что мы разделяем задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими односторонними методами, на которых основывается ДЗЯО", — добавил глава МИД РФ.

Напомним, ранее США обвинили РФ в нарушении договора по нераспространению оружия.