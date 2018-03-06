Трюдо выразил Трампу обеспокоенность по поводу возможных пошлин

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора выразил президенту США Дональду Трампу обеспокоенность в связи с возможным введением ввозных пошлин на алюминий и сталь, сообщает телеканал CBC со ссылкой на сообщение канцелярии премьера.

Трюдо позвонил Трампу в понедельник вечером по местному времени. В ходе разговора лидеры двух государств обсудили последний раунд переговоров по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Премьер Канады отметил достигнутый прогресс в ходе встречи министров трех стран.

"Премьер-министр также продемонстрировал свою серьезную обеспокоенность по поводу предложенных администрацией США пошлин на алюминий и сталь", — заявила канцелярия Трюдо. По данным источника телеканала в правительстве, премьер также заявил, что введение пошлин может расстроить процесс переговоров по соглашению о НАФТА.

США, Мексика и Канада ведут переговоры по актуализации соглашения, причем президент США Дональд Трамп грозил выйти из договора. У США сохраняется большой дефицит в торговле с Канадой и особенно с Мексикой, что Трамп называет несправедливым, хотя американская экономика получает ряд других выгод от НАФТА.

Очередной раунд переговоров на уровне министров завершился в понедельник в Мехико.

При этом сторонам пришлось помимо проблем НАФТА обсуждать еще и новую угрозу США резко повысить ввозные пошлины на алюминий и сталь в рамках протекционистской политики президента Трампа. Новые пошлины могут быть введены уже на этой неделе, причем целый ряд политиков, экспертов и международных организаций предупредили, что это может привести к так называемой торговой войне с постоянным повышением пошлин рядом стран. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что США легко выиграют торговую войну, хотя многие ученые-экономисты считают, что это вряд ли соответствует действительности.