Оскар-2018. Соцсети: где новые титаники и форрест гампы?

FREDERIC J. BROWN / AFP

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Оскар" заполонил мировые СМИ и ленты соцсетей: в Лос-Анджелесе прошла девяностая церемония вручения наград киноакадемии США. Триумфатором вечера стала картина, рассказывающая об истории любви немой уборщицы и существа-амфибии "Форма воды". Картина была представлена в 13 номинациях и победила в четырех из них. Актер Гэри Олдман получил первую в своей жизни премию киноакадемии за "Лучшую мужскую роль". "Оскар" за "лучшую женскую роль" завоевала Фрэнсис Макдорманд — исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Награду за исполнение роли второго плана завоевали Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Эллисон Дженни ("Я, Тоня"). За лучший оригинальный сценарий был отмечен триллер "Прочь", награду получил сценарист и режиссер картины Джордан Пил. За операторскую работу и визуальные эффекты была отмечена картина "Бегущий по лезвию 2049", награду за монтаж и звук получила картина "Дюнкерк". "Оскар" за лучшие костюмы присудили картине "Призрачная нить", а "Темные времена" были отмечены за прически и грим.

В целом юбилейная церемония вручения "Оскаров" прошла без досадных недоразумений, но и без особенно ярких моментов. А вот в соцсетях по этому поводу разгорелись довольно шумные обсуждения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook