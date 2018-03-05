наверх
05.03.201817:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Оскар-2018. Соцсети: где новые титаники и форрест гампы?

    Тема:

    Церемония "Оскар": триумф "Формы воды" (22)

    (обновлено: )20720
    Награды американской киноакадемии очередной раз нашли своих героев. Триумфатором церемонии "Оскар"-2018 стал фильм Гильермо дель Торо "Форма воды" - он удостоился сразу четырех статуэток. Первый "Оскар" получил всемирно и известный актер Гэри Олдмен.
    Актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Джанни и Гэри Олдман позируют со статуэтками Оскар во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    FREDERIC J. BROWN / AFP

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Оскар" заполонил мировые СМИ и ленты соцсетей: в Лос-Анджелесе прошла девяностая церемония вручения наград киноакадемии США. Триумфатором вечера стала картина, рассказывающая об истории любви немой уборщицы и существа-амфибии "Форма воды". Картина была представлена в 13 номинациях и победила в четырех из них. Актер Гэри Олдман получил первую в своей жизни премию киноакадемии за "Лучшую мужскую роль". "Оскар" за "лучшую женскую роль" завоевала Фрэнсис Макдорманд — исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

    Мэрил Стрип на 90-й церемонии вручения Оскара
    Фото twitter.com/theacademy
    Появилось видео, как Мэрил Стрип заводит толпу на церемонии "Оскар"

    Награду за исполнение роли второго плана завоевали Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури") и Эллисон Дженни ("Я, Тоня"). За лучший оригинальный сценарий был отмечен триллер "Прочь", награду получил сценарист и режиссер картины Джордан Пил. За операторскую работу и визуальные эффекты была отмечена картина "Бегущий по лезвию 2049", награду за монтаж и звук получила картина "Дюнкерк". "Оскар" за лучшие костюмы присудили картине "Призрачная нить", а "Темные времена" были отмечены за прически и грим.

    В целом юбилейная церемония вручения "Оскаров" прошла без досадных недоразумений, но и без особенно ярких моментов. А вот в соцсетях по этому поводу разгорелись довольно шумные обсуждения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Кинотеатр "Долби", на сцене которого прошла 90-я церемония награждения наградами Американской киноакадемии "Оскар"
    Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС