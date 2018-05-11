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    О молчании и безразличии власти в День Победы

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (290)

    (обновлено: )801140
    Ни генпрокурор, ни министр МВД, ни кто-либо из АПУ не отреагировал на нападение на Елену Бережную, пишет экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин. По его мнению, все потому, что многие преступления сегодня совершены в интересах или по приказу власти.
    В Киеве полиция задержала Елену Бережную - мать погибшей Ирины Бережной, бывшего народного депутата от Партии регионов
    Фото "Главком"

    РИА Новости Украина

    В среду, 9 мая, полицейские силой задержали мать погибшей экс-регионалки Ирины Бережной Елену, которая является одним из организаторов марша "Никто не забыт! ничто не забыто".

    Как рассказали в полиции, женщину задержали во время акции "Бессмертный полк" якобы за георгиевскую ленточку.

    Елена Бережная о задержании и о стычках с радикалами в Киеве. Видео
    Канал на Youtube NEWSONE
    Меня избивали и радикалы, и полиция - мать Ирины Бережной

    Сама Бережная утверждает, что во время задержания ее избивали представители праворадикальной организации "С14" и сотрудники полиции. По ее словам, во время акции к 9 Мая она была одета в футболку с надписью "Freedom is My Mood" (Мое настроение – свобода") и с лентой, которую, как она утверждает, националисты приняли за георгиевскую. 

    Также женщина рассказала, что у нее диагностировали сотрясение головного мозга, трещины в ребрах и многочисленные ушибы и ссадины.

    Полиция Киева составила админпротокол на Елену Бережную по ст. 173 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты). 

    Экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин с возмущением отмечает, что никто из журналистов или депутатов не потребовал найти и наказать виновных избивших женщину. Никто не отреагировал, ни генпрокурор, ни министр МВД, ни уполномоченный по правам человека, ни кто-либо из Администрации президента.  

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    "В центре Киева избили Елену Бережную, маму трагически погибшей Ирины Бережной. Сначала — работающие на украинскую власть радикалы. За то, что несла портрет убитого Олеся Бузины… Потом — отреформированные известным порошенковским депутатом полицейские. За то, что надела футболку "не того цвета"… Если вы думаете, что кто-то из журналистов или депутатов призывал найти и наказать виновных, то вы ошибаетесь, друзья. Ни сожаления, ни осуждения…Думаете, депутат-член коллегии МВД, получивший недавно по лицу, из солидарности потребовал арестовать избивших женщину и попросил для нее охрану? Ошибаетесь…", — пишет Кузьмин у себя в Facebook

    День победы в Днепре в окружении националистов
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
    Украина, 09.05.2018: люди перестали бояться, а радикалы теряют силу

    Никто не отреагировал, ни генпрокурор, ни министр МВД, ни уполномоченный по правам человека, ни кто-либо из Администрации президента… Никто, продолжент он. 

    "Вы спросите, почему? По то же причине, по которой они не реагирут на то, что до сих пор не наказаны виновные в убийствах Бузины и Шеремета, Нигояна и Жизневского, Калашникова и Вороненкова, в псевдосамоубийстах Чечетова, Семенюк-Самсоненко и Пеклушенко, в расстрелах на Майдане, в поджоге Одесского Дома профсоюзов", — считает Кузьмин. 

    По его мнению, эти и многие другие преступления совершены в интересах действующей украинской власти или по ее приказу. 

    "Террор — давно стал инструментом внутренней государственной политики, а порошенковский режим давно освоил нацистские методы управления государством. Но, всему свое время, друзья. Этой власти осталось недолго, она скоро сменится, а ее одиозные представители обязательно будут наказаны", — резюмирует бывший замгепрокурора Украины. 

    Facebook Рената Кузьмина
    Комментарий Рената Кузьмина о задержании Елены Бережной
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    В Киеве полиция задержала Елену Бережную - мать погибшей Ирины Бережной, бывшего народного депутата от Партии регионов
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