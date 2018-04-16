Кузьмин: убийство Олеся Бузины на совести власти и ее кураторов

Алла Дунина, РИА Новости Украина

Трагедия произошла 16 апреля 2015 года. На улице Дегтяревской во дворе пятиэтажке неизвестные подкараулили Олеся Бузину и выпустили в него пять пуль из автомата. Киллеры уехали с места происшествия на машине, которая позже была обнаружена. Рядом с ней нашли кое-какие личные вещи. По подозрению в убийстве были задержаны два националиста Андрей Медведько и Денис Полищук.

Как сообщили в МВД, по данным экспертиз вещи найденные вблизи машины убийц журналиста Олеся Бузины, содержат образцы ДНК обвиняемых в преступлении. Полищук и Медведько своей вины не признают. Уверяют, что у них на это время есть алиби. 16 апреля 2015 года они якобы находились за сотни километров от столицы. Медведько — на базе "Правого сектора" под Днепром, а Полищук — на боевом задании под Авдеевкой в зоне АТО. Оба подозреваемых длительное время находились под стражей, однако впоследствии мера пресечения была изменена на домашний арест.

28 ноября 2017 года, прокуратура города Киева направила в Шевченковский районный суд обвинительный акт в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука по обвинению в совершении умышленного убийства Олеся Бузины. На скамье подсудимых только обвиняемые в непосредственном исполнении убийства, а кто ими руководил, так и остается за кадром. При этом, защитник подсудимых, а так же адвокаты потерпевшей стороны уверены, что это дело политической.

Представитель матери Олеся Бузины адвокат Ренат Кузьмин заявил в интервью РИА Новости Украина, что поиск заказчиков и организаторов умышленно тормозиться украинской властью.

Ренат Равельевич, все прекрасно понимают, что это самый непростой процесс, что еще очень много темных пятен в этом деле. Но есть ли хоть какие-то продвижения в деле? Страница Олеся Бузины в Facebook Третья годовщина убийства Бузины: "дело чести" для власти провалено

— По факту убийства Олеся существуют два дела: одно, в отношении предполагаемых исполнителей, направлено в суд, а другое, в отношении организаторов и заказчиков этого преступления, находится в производстве прокуратуры. К сожалению, никакого продвижения ни по одному из них нет. Суд, словно издеваясь, назначает по одному заседанию в квартал, а на заседаниях, которые уже состоялись, рассматривались лишь процедурные вопросы. Да и длились эти заседания в общей сложности лишь пару часов. С такими темпами это дело будет рассматриваться в суде лет пятнадцать… А дело в отношении организаторов и заказчиков лежит без движения в прокуратуре и вообще не расследуется. У нас нет никаких сомнений в том, что рассмотрение дела в суде, как и расследование в прокуратуре умышленно блокируются украинской властью.

Изменился ли круг подозреваемых в убийстве?

— Нет. Для того, чтобы круг подозреваемых изменился, нужно проводить следствие, но, повторюсь, прокуратура ничего не делает для того, чтобы организаторы и заказчики убийства Олеся понесли заслуженное наказание.

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Сможем ли мы узнать имена заказчиков этого преступления и как быстро это сможет произойти?

— Это политическое убийство совершено в интересах действующей украинской власти. По информации, полученной из Администрации президента, сразу же после вооруженного государственного переворота в Украине была проведена "зачистка" политического поля. Были составлены "черные списки" лиц, которые могли представлять реальную опасность для новой власти. Туда включили всех, кто пользовался авторитетом у противников нового режима, мог организовать оппозиционную работу и оказать реальное сопротивление власти. Было принято решение исключить этих людей из политической и общественной жизни страны путем лишения свободы либо путем физического устранения. В СМИ началась кампания по их дискредитации, прокуратура занялась фабрикацией дел, а убийства были поручены спецслужбам и уголовникам, действующим в интересах власти под прикрытием некоторых националистических организаций. Спасаясь от репрессий, кто- то был вынужден покинуть родину, кто-то перейти на нелегальное положение внутри Украины, а те, кто не поверил предупреждениям о грозящей опасности, был арестован или убит.

Олесь был одним из тех, кого включили в этот "черный список". Он не уехал, не спрятался. Он, как настоящий журналист и патриот, продолжал говорить правду. И был убит. И убийство это на совести действующей украинской власти и ее западных кураторов, с которыми, по имеющейся информации, согласовывалась и сама эта "зачистка", и списки предполагаемых жертв. Только по обвинениям в угрозе национальной безопасности в Украине расследуется более 15 тысяч уголовных дел, следственные изоляторы переполнены оппонентами власти, а количество санкционированных судами обысков выросло почти в 50 раз. Запугивание населения до сих пор используется режимом в качестве инструмента государственной внутренней политики.

Кто, кроме родных Олеся заинтересован в полноценном расследовании и что предпринимается?

— В расследовании этого кошмара должен быть заинтересован весь цивилизованный мир, но, похоже, кроме родственников Олеся и их адвокатов, бороться за правду никто не будет. Ведь качественное и беспристрастное расследование неизбежно приведет следствие к руководству Украины, а значит и к ответу на вопросы кто и зачем организовал вооруженный государственный переворот и с какой целью привел к власти в Украине нынешний преступный режим. А пока дело до этого не дошло, мы подали иск к Украине в Европейский суд по правам человека в связи с систематическими нарушениями прав и законных интересов потерпевшей. Адвокаты потерпевшей стороны процессуальным путем пытаются заставить украинскую власть провести полное и справедливое расследование убийства Олеся и наказать виновных в допущенных нарушениях. Мы надеемся на то, что украинский народ все же узнает правду и увидит организаторов и заказчиков этого преступления на скамье подсудимых.