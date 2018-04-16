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    Аналитика и комментарии

    Кузьмин: убийство Олеся Бузины на совести власти и ее кураторов

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    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны (257)

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    Ровно три года назад во дворе собственного дома в Киеве был расстрелян публицист, журналист Олесь Бузина. Дело о его гибели еще не до конца расследовано - заказчики и организаторы убийства, неизвестны. Но и сам процесс над исполнителями не может сдвинутся.
    Ренат Кузьмин
    Украинское фото

    Алла Дунина, РИА Новости Украина

    Трагедия произошла 16 апреля 2015 года. На улице Дегтяревской во дворе пятиэтажке неизвестные подкараулили Олеся Бузину и выпустили в него пять пуль из автомата. Киллеры уехали с места происшествия на машине, которая позже была обнаружена. Рядом с ней нашли кое-какие личные вещи. По подозрению в убийстве были задержаны два националиста Андрей Медведько и Денис Полищук.

    Заседание Шевченковского районного суда г. Киева по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Мать Олеся Бузины: я живу в неведении

    Как сообщили в МВД, по данным экспертиз вещи найденные вблизи машины убийц журналиста Олеся Бузины, содержат образцы ДНК обвиняемых в преступлении. Полищук и Медведько своей вины не признают. Уверяют, что у них на это время есть алиби. 16 апреля 2015 года они якобы находились за сотни километров от столицы. Медведько — на базе "Правого сектора" под Днепром, а Полищук — на боевом задании под Авдеевкой в зоне АТО. Оба подозреваемых длительное время находились под стражей, однако впоследствии мера пресечения была изменена на домашний арест.

    28 ноября 2017 года, прокуратура города Киева направила в Шевченковский районный суд обвинительный акт в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука по обвинению в совершении умышленного убийства Олеся Бузины. На скамье подсудимых только обвиняемые в непосредственном исполнении убийства, а кто ими руководил, так и остается за кадром. При этом, защитник подсудимых, а так же адвокаты потерпевшей стороны уверены, что это дело политической.

    Представитель матери Олеся Бузины адвокат Ренат Кузьмин заявил в интервью РИА Новости Украина, что поиск заказчиков и организаторов умышленно тормозиться украинской властью.

    Ренат Равельевич, все прекрасно понимают, что это самый непростой процесс, что еще очень много темных пятен в этом деле. Но есть ли хоть какие-то продвижения в деле?

    Олесь Бузина. Архивное фото
    Страница Олеся Бузины в Facebook
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    — По факту убийства Олеся существуют два дела: одно, в отношении предполагаемых исполнителей, направлено в суд, а другое, в отношении организаторов и заказчиков этого преступления, находится в производстве прокуратуры. К сожалению, никакого продвижения ни по одному из них нет. Суд, словно издеваясь, назначает по одному заседанию в квартал, а на заседаниях, которые уже состоялись, рассматривались лишь процедурные вопросы. Да и длились эти заседания в общей сложности лишь пару часов. С такими темпами это дело будет рассматриваться в суде лет пятнадцать… А дело в отношении организаторов и заказчиков лежит без движения в прокуратуре и вообще не расследуется. У нас нет никаких сомнений в том, что рассмотрение дела в суде, как и расследование в прокуратуре умышленно блокируются украинской властью.

    Изменился ли круг подозреваемых в убийстве?

    — Нет. Для того, чтобы круг подозреваемых изменился, нужно проводить следствие, но, повторюсь, прокуратура ничего не делает для того, чтобы организаторы и заказчики убийства Олеся понесли заслуженное наказание.

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    Сможем ли мы узнать имена заказчиков этого преступления и как быстро это сможет произойти?

    — Это политическое убийство совершено в интересах действующей украинской власти. По информации, полученной из Администрации президента, сразу же после вооруженного государственного переворота в Украине была проведена "зачистка" политического поля. Были составлены "черные списки" лиц, которые могли представлять реальную опасность для новой власти. Туда включили всех, кто пользовался авторитетом у противников нового режима, мог организовать оппозиционную работу и оказать реальное сопротивление власти. Было принято решение исключить этих людей из политической и общественной жизни страны путем лишения свободы либо путем физического устранения. В СМИ началась кампания по их дискредитации, прокуратура занялась фабрикацией дел, а убийства были поручены спецслужбам и уголовникам, действующим в интересах власти под прикрытием некоторых националистических организаций. Спасаясь от репрессий, кто- то был вынужден покинуть родину, кто-то перейти на нелегальное положение внутри Украины, а те, кто не поверил предупреждениям о грозящей опасности, был арестован или убит.

    Судовое заседание по делу Бузины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд по делу Бузины: пиар и слезы

    Олесь был одним из тех, кого включили в этот "черный список". Он не уехал, не спрятался. Он, как настоящий журналист и патриот, продолжал говорить правду. И был убит. И убийство это на совести действующей украинской власти и ее западных кураторов, с которыми, по имеющейся информации, согласовывалась и сама эта "зачистка", и списки предполагаемых жертв. Только по обвинениям в угрозе национальной безопасности в Украине расследуется более 15 тысяч уголовных дел, следственные изоляторы переполнены оппонентами власти, а количество санкционированных судами обысков выросло почти в 50 раз. Запугивание населения до сих пор используется режимом в качестве инструмента государственной внутренней политики.

    Кто, кроме родных Олеся заинтересован в полноценном расследовании и что предпринимается?

    — В расследовании этого кошмара должен быть заинтересован весь цивилизованный мир, но, похоже, кроме родственников Олеся и их адвокатов, бороться за правду никто не будет. Ведь качественное и беспристрастное расследование неизбежно приведет следствие к руководству Украины, а значит и к ответу на вопросы кто и зачем организовал вооруженный государственный переворот и с какой целью привел к власти в Украине нынешний преступный режим. А пока дело до этого не дошло, мы подали иск к Украине в Европейский суд по правам человека в связи с систематическими нарушениями прав и законных интересов потерпевшей. Адвокаты потерпевшей стороны процессуальным путем пытаются заставить украинскую власть провести полное и справедливое расследование убийства Олеся и наказать виновных в допущенных нарушениях. Мы надеемся на то, что украинский народ все же узнает правду и увидит организаторов и заказчиков этого преступления на скамье подсудимых.

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