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    Лидеры и аутсайдеры: кого украинцы хотят видеть президентом

    (обновлено: )52121
    Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, которые оказались сенсационными: рейтинг действующего президента Украины упал ниже показателей певца Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского.
    Лидеры и аутсайдеры президентского рейтинга
    РИА Новости Украина

    По данным свежего социологического исследования, лидером президентского рейтинга по состоянию на конец апреля 2018 года стала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — у нее 8,8%.

    По данным социологов "Рейтинга", второе место удерживает Анатолий Гриценко (6,6%), третье — глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6%).

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    Примечательно, что в пятерку лидеров попали лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский — у них обоих рейтинг выше, чем у Петра Порошенко. Вакарчук мог бы набрать 6%, Зеленский 5,8%.

    Кроме того, проведен опрос респондентов, которые намерены принять участие в голосовании и уже определились с выбором. За "Батькивщину" готовы проголосовать 16%, за партию экс-главы Минобороны Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" и "Оппозиционный блок" — по 10%, за партию шоумена Владимира Зеленского "Слуга народа" — 9%.

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    Кроме того, за партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, Радикальную партию Олега Ляшко и "Блок Петра Порошенко" проголосовали бы по 8% респондентов, за партию "Самопомич" мэра Львова Андрея Садового — 5%. Остальные политические силы не преодолевают проходной барьер.

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