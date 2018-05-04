Лидеры и аутсайдеры: кого украинцы хотят видеть президентом

По данным свежего социологического исследования, лидером президентского рейтинга по состоянию на конец апреля 2018 года стала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — у нее 8,8%.

По данным социологов "Рейтинга", второе место удерживает Анатолий Гриценко (6,6%), третье — глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6%).

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Примечательно, что в пятерку лидеров попали лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский — у них обоих рейтинг выше, чем у Петра Порошенко. Вакарчук мог бы набрать 6%, Зеленский 5,8%.

Кроме того, проведен опрос респондентов, которые намерены принять участие в голосовании и уже определились с выбором. За "Батькивщину" готовы проголосовать 16%, за партию экс-главы Минобороны Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" и "Оппозиционный блок" — по 10%, за партию шоумена Владимира Зеленского "Слуга народа" — 9%.

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Кроме того, за партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, Радикальную партию Олега Ляшко и "Блок Петра Порошенко" проголосовали бы по 8% респондентов, за партию "Самопомич" мэра Львова Андрея Садового — 5%. Остальные политические силы не преодолевают проходной барьер.

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