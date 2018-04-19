Отмена неприкосновенности депутатов: быть или не быть? Опрос экспертов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Конституционный Суд сегодня рассмотрит законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Документ был подан в парламент президентом Петром Порошенко накануне. Об этом сообщила пресс-служба КСУ. Если законопроект примут окончательно, то он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Какие последствия может иметь отмена депутатской неприкосновенности и какой будет эта процедура, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала адвокат Анна Маляр.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Вже неодноразово у Верховній Раді намагалися в першому читанні розглянути питання щодо депутатської недоторканності, але жодного разу не довели процес до кінця. Зараз буде нова спроба?

— Я думаю, що депутатам немає сенсу голосувати за цей законопроект. Тому що він такий спадковий. Він переходить у гасла на передвиборчу кампанію від каденції до каденції, від президента до президента. І тому їм всім вигідно, очевидно, залишити його на передвиборчу кампанію. Але я хочу сказати, що у нинішнього президента — дуже цікаві ініціативи. Він постійно пропонує щось, що буде діяти в наступній вже каденції чи колись — через два, через три, через чотири роки. Практично всі зміни, які він пропонував, і вони там вже є в Конституції, вони не будуть діяти зараз і не будуть псувати йому життя от прямо зараз. Тому невеличкий процент вірогідності я все ж таки залишаю на те, що цей законопроект проголосують.

Яка процедура передбачена для того, аби змінити Конституцію в плані депутатської недоторканності?

— Якщо КСУ зробить висновок, що абсолютно ніяких порушень Конституції немає і за закон можна голосувати, потім потрібно набрати 226 голосів, а після того, на наступній черговій сесії, тобто, очевидно, це вже з осені, якщо зараз буде висновок, потрібно буде набрати не менше 300 голосів. Тому що я нагадаю, що це — не просто закон, це внесення змін до Конституції. Бо якщо просто закон, тоді просто 226.

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Якщо розглядати питання того, як це все врегульовано в інших країнах, то де взагалі немає депутатської недоторканності? І чи є країни, де депутати досі залишаються повністю недоторканними для представників правоохоронних органів?

— Ідеального рішення в цьому сенсі немає. В принципі, як і співвідношення гілок влади, повноважень, противаг — цих всіх речей. Тобто кожна країна шукає свій оптимальний шлях, виходячи зі своїх власних реалій. Тому є абсолютно різні системи. Але, менше з тим, абсолютно недоторканні депутати — це більше характерно для таких країн малорозвинених або, як ми говоримо, країн третього світу чи тоталітарних країн. Якщо ми говоримо про розвинений Західній світ, то зазвичай вибирають такий серединний варіант, коли депутат в цілому, член парламенту в цілому є недоторканним, але що стосується кримінальних правопорушень, особливо, якщо людину не затримують прямо на місці вчинення правопорушення, то в такому разі недоторканність не поширюється. Але тут схем — дуже багато різних. Проте, я, приміром, вважаю, що Україна може поспішити з таким рішенням, тому що в умовах, будемо чесними, нереформованої правоохоронної судової системи недоторканність може стати потужним інструментом тиску і шантажу.

Зняття недоторканності, Ви маєте на увазі?

— Я маю на увазі, що будуть вимагати від депутатів певного голосування в обмін на непритягнення до відповідальності. І я навіть маю на увазі не тих депутатів, яким немає чого боятися. Бо за ними немає ніяких злочинів. А в нас вже там дуже багато тих, чого є боятися, за якими є грішки. І якщо зараз вони можуть дозволити собі все ж таки голосувати, як вони вважають за потрібне, то після введення депутатської недоторканності вони можуть стати суб'єктами шантажу і тиску.

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Зараз такого шантажу і тиску не буває?

— Ви абсолютно правильно помічаєте, що в нас, як у тій східній притчі, як би ти не зробив, ти все одно пошкодуєш. Дійсно, в Україні що не роби, все одно все буде якось не так. І дійсно у нас зараз теж є, ми знаємо, що і групові голосування, і на деяких фракціях розповідають, як це треба робити. Але, менше з тим, все одно потрібні голоси для того, щоб депутата притягти до відповідальності, затримати чи арештувати. Все одно певний бар'єр потрібно проходити.

Ситуацию с отменой депутатской неприкосновенности в эфире "ГС" также прокомментировала политолог Александра Решмедилова.

Почему тему с отменой депутатской неприкосновенности пытаются поднимать в очередной раз и именно за год до выборов?

— Давайте четко поймем, что тема появляется на повестке дня как раз очень часто перед выборами. Не после выборов, не тогда, когда политические силы это обещают на билбордах в своей рекламе, в своих программах, не тогда, когда они говорят об этом, даже прописывая в коалиционных соглашениях, а именно накануне выборов. Почему? Тема наболевшая. Тема, которая может потенциально добавить голоса избирателей. То есть это такая некая дразнилка, когда пытаются показать свою последовательность, якобы мы вот отстаиваем, но очень быстро все забывается, когда действительно доходит вопрос до дела. Очень интересным еще является сам факт, какая именно неприкосновенность. Только депутатская или стоит задуматься о том, чтобы снять неприкосновенность с судей, с президента. Такие более широкие дискуссии звучат сейчас в парламенте тоже. Давайте обратим внимание, что по-разному тоже видят этот вопрос разные политические силы. И то, что сейчас в КСУ, это уже наработки, но дискуссии на этом не заканчиваются. Допустим, если коалиция пытается всячески показывать свою последовательность, исходя из коалиционного соглашения, то более широкий формат представляет все-таки оппозиция, «Оппозиционный блок».

Доберутся ли в конце концов до выполнения этих обещаний? Или это так и будет вечным лозунгом на выборах?

— Если мы говорим о самой процедурности, то даже когда мы получим, допустим, решение КСУ, там же на самом деле два законопроекта: один — президентский, один — непосредственно который передала ВРУ. Поэтому это тоже некая такая игра в наперстки. А фактически дойдут ли до этого руки? Напомню, что нужно 300 голосов. А парламент девятого созыва 300 голосов нам демонстрирует не то, что редко, это почти нереально.

Если речь идет о президентском законопроекте, то Петр Порошенко во время предвыборной кампании сможет говорить, что он хотел снять депутатскую неприкосновенность, но депутаты не захотели, поэтому ему нужна еще одна фракция в парламенте, чтобы в следующий раз точно это сделать?

— Такие некие обещания и перекладывание на потом, конечно, однозначно будут звучать. И каждый будет пытаться показывать, что только он — самый последовательный и самый дальновидный, а все остальные — контрнепродуктивные. Такие состязания в забрасывании друг друга негативом однозначно будут в предвыборный год. Как в президентскую кампанию, так и в парламентскую. Единственное, что надо понимать, что нельзя постоянно так насиловать Конституцию, как это делают, так как она прописана, и каждый пытается ее на свой взгляд, как ему нравится, пересмотреть. Давайте посмотрим, как звучат постоянно в ВРУ желания пересмотреть, урезать полномочия, добавить полномочий. Вот это вот все говорит о том, что нет уважения к Конституции, его вообще нет.

Если мы говорим о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, станут ли они от этого работать лучше? Или все останется, как и прежде?

— Плохому политику, так же, как и плохому танцору, постоянно что-то будет мешать. Это однозначно. Вопрос в другом, что если этот вопрос все-таки смогут провести и изменить, это может быть рычагом давления на часть… Допустим, рассмотрим только депутатов. То есть они, с одной стороны, прячутся за этот иммунитет, и мы говорим, что есть очень много нарушителей. И если на кого-то есть под сукном какие-то компроматы, это может всячески всплывать. Но действительно это может быть как механизм давления на неугодных, или попытка сделать кого-то более сговорчивыми, когда не хватает голосов. Насколько они смогут хорошо работать? Не увидели мы в восьмом созыве эталонных депутатов, которые очень моральны, очень ответственны, которые качественно исполняют свои обязанности законотворцев. Все больше какая-то негативная селекция парламентариев.

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