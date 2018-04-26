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    Общество

    Число католиков в Украине достигло рекордной цифры - опрос

    (обновлено: )20004
    Социологи Центр Разумкова подсчитали количество прихожан крупнейших церквей Украины. Число украинцев, относящих себя к католикам, приблизилось к 10 процентам, число атеистов - чуть больше.
    Крестный ход греко-католиков во Львове.
    УНИАН

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Украине за последние пять лет резко возросло число граждан, считающих себя католиками, прихожанами Украинской православной церкви Киевского патриархата считают себя 28,7% опрошенных, а УПЦ (Московский патриархат) — 12,8%.

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    Такие данные социологического исследования представил Центр Разумкова в четверг.

    По данным социологов, традиционно популярной самоидентификацией является "просто православный". Таким себя считает почти каждый четвертый (23,4%). Совокупно православные в Украине стабильно составляют примерно 2/3 населения.

    Исследователи отмечают рекордное количество верующих, которые относят себя к греко-католиком — 9,4%. Для сравнения, в 2013 году прихожанами этой церкви называли себя 5,7% опрошенных.

    "Также зафиксирован рост протестантов до показателя 2,2%. Тех, кто считает себя просто христианином, 7,7%. Их тоже принято считать протестантами", — говорится в исследовании.

    Мусульмане вообще не попали в результаты опроса.

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    Доля тех, кто себя не идентифицирует ни с какой религией, оказалась наименьшей за все годы опросов — 11%.

    Напомним, Верховная Рада 19 апреля поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею о создании в стране "единой поместной автокефальной церкви". Решение об автокефалии может быть предоставлено лишь по решению Вселенского собора, в котором участвуют главы всех поместных православных церквей мира.

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