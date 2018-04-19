Националисты пригрозили УПЦ МП новым "ударом"

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Националистическая организация С14 намерена провести акцию против Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве.

"Подобная акция намечена на 20-21 апреля", — сообщил "Обозревателю" координатор С14 News Сергей Мазур, уточнив, что целью организации будет новая церковь УПЦ МП, построенная на месте Десятиной церкви в центре Киева.

"Мы установим табличку с историей этого "МАФа", который захватил территорию и не имеет никакого отношения к истории Десятинки, мы расскажем о решениях киевской власти, о нарушении законодательства Украины", — пообещал Мазур.

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В контексте обращения Верховной Рады Украины к патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении украинской православной церкви статуса автокефальной, он заявил: "Мы, собственно, всегда боролись за то, чтобы в Украине была единая православная церковь, не причастная к Московскому патриархату".

По словам Мазура, в Киево-Печерской лавре "очень много сепаратистов".