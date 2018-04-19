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    Националисты пригрозили УПЦ МП новым "ударом"

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (39)

    (обновлено: )31709
    Представители С14 намерены провести на выходных акцию возле новой церкви УПЦ Московского патриархата, которая построена на месте Десятиной церкви в центре Киева.
    Церковь УПЦ МП вблизи Десятинной церкви в Киеве
    e-news.su

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Националистическая организация С14 намерена провести акцию против Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве.

    "Подобная акция намечена на 20-21 апреля", — сообщил "Обозревателю" координатор С14 News Сергей Мазур, уточнив, что целью организации будет новая церковь УПЦ МП, построенная на месте Десятиной церкви в центре Киева.

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    "Мы установим табличку с историей этого "МАФа", который захватил территорию и не имеет никакого отношения к истории Десятинки, мы расскажем о решениях киевской власти, о нарушении законодательства Украины", — пообещал Мазур.

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    В контексте обращения Верховной Рады Украины к патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении украинской православной церкви статуса автокефальной, он заявил: "Мы, собственно, всегда боролись за то, чтобы в Украине была единая православная церковь, не причастная к Московскому патриархату".

    По словам Мазура, в Киево-Печерской лавре "очень много сепаратистов".

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