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    Константинополь игнорирует позицию миллионов украинцев - УПЦ МП

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (70)

    (обновлено: )93406
    В УПЦ МП полагают, что в ближайшем будущем могут начаться визиты представителей Константинопольского патриархата в другие поместные Церкви для консультаций.
    Всеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы за Украину
    Центр информации УПЦ

    КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Синод Вселенского патриархата, заявив о готовности рассмотреть обращение политического руководства Украины касательно создания автокефальной церкви в стране, не учел позицию миллионов верующих канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, говорится в распространенном в понедельник обращении Информационно-просветительского отдела УПЦ (МП).

    Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет
    Украинское фото
    Куда девать "собрата" Филарета?

    Вселенский патриархат в воскресенье принял прошение о предоставлении автокефалии со стороны "политических и церковных лиц", представляющих "много миллионов православных украинцев", и решил "иметь близкое общение с другими братскими Православными Церквами для уведомления и согласования". Перевод документа размещен на официальном сайте УПЦ МП.

    "Упоминание в тексте коммюнике о миллионах православных украинцев, от имени которых якобы действуют представители "УПЦ КП" и "УАПЦ" ("Киевский патриархат" и "Украинская автономная православная церковь" — ред.), не отражает позицию миллионов верующих, которых представляет Украинская православная церковь, являющаяся крупнейшим религиозным объединением в Украине", — говорится в сообщении.

    В УПЦ полагают, что в ближайшем будущем могут начаться визиты представителей Константинопольского патриархата в другие поместные Церкви для консультаций. "Напомним, что ни одна из этих Церквей не признает "УПЦ КП" и "УАПЦ" каноническими Церквями и не сослужит с ними, а потому, если будет идти речь об украинской автокефалии, то этот вопрос не может быть рассмотрен без участия Украинской православной церкви как единственной канонической церкви Украины", — подчеркивается в документе.

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