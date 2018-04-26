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    УПЦ США поддержала "церковную инициативу" Порошенко

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (81)

    (обновлено: )13911
    В обращении к духовенству, монашеству и верующим УПЦ США поддержала инициативу о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.
    Украинская православная церковь США
    uocofusa.org

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Собор епископов Украинской православной церкви США поддержал инициативу о предоставлении Томоса автокефалии православной церкви в Украине, сообщает посольство Украины в США.

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    Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

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    "Было обнародовано обращение к духовенству, монашеству и верующим УПЦ в США, в котором сообщается о процессе получения Украинской Православной Церковью независимости, начатом Президентом Украины и поддержанном Верховной Радой Украины и иерархами Украинской Православных юрисдикций в Украине, — говорится в сообщении, обнародованном на странице дипмиссии в Facebook.

    УПЦ США была организована в 1919 году группой украинцев в Соединенных Штатах. В 1924 году ее возглавил епископ Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Иван Теодорович. В 1995 году большая часть приходов отошла под юрисдикцию Константинопольского патриархата, в 1998 году четыре прихода перешли к УПЦ КП.

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    Президент Петр Порошенко ранее заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат сообщил, что вместе с другими православными церквами изучит запрос "церковных и политических деятелей" Украины о предоставлении автокефалии Украинской церкви. В то же время близкий ко Вселенскому патриархату источник пояснил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

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