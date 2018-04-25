Порошенко с автокефалией отправили к "чертовой бабушке" - Портнов

РИА Новости Украина

Не так давно президент Петр Порошенко разразился "церковными инициативами". В частности, в ходе встречи с главами парламентских фракций он заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. После этого Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" главы государства. Свои обращения направили также предстоятели двух неканонических украинских церквей – УПЦ КП и УАПЦ.

Позднее Синод Вселенского патриархата сообщил, что патриарх Варфоломей получил от церковных и гражданских властей Украины ходатайство о предоставлении автокефалии и начинает консультации по этому вопросу. Вселенский патриархат уточнил, что "решил тесно общаться и координировать свои отношения с сестринскими православными церквами по этому вопросу".

Наряду с этим, в пресс-службе Порошенко заявили, что Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

"Синодом Вселенского Патриархата принято решение о начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии православной церкви в Украине", — заявили в пресс-службе президента.

По мнению юриста Андрея Портнова, оптимизм президента по предоставлению автокефалии после ответа Вселенского Патриархата не имеет под собой никаких оснований.

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"Не понял президентского оптимизма от вчерашнего письма из Вселенского Патриархата. В ответе на обращение президента нет ни одного позитивного сигнала, кроме всегда употребляемых для таких случаев слов типа: "посоветоваться", "рассмотреть", "углубить", "расширить", "провести консультации" и "вжити всіх можливих заходів", — прокомментировал Портнов на своей странице в Facebook.

Как уточнил юрист, на бюрократическом языке ответ Вселенского Патриархата не имеет ничего общего с заявлением пресс-службы главы государства.

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"Ну так они и не могут же написать: "здравствуйте и идите к чёртовой бабушке", но на бюрократическом языке оно именно это и обозначает", — резюмировал Портнов.

Facebook Андрея Портнова Комментарий Андрея Портнова об автокефалии

Напомним, что в Украине действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).