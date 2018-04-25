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    Порошенко с автокефалией отправили к "чертовой бабушке" - Портнов

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (77)

    (обновлено: )1240142
    Как отметил юрист Андрей Портнов, в ответе Вселенского Патриархата на обращение президента Петра Порошенко по автокефалии на самом деле нет ни одного позитивного сигнала.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Не так давно президент Петр Порошенко разразился "церковными инициативами". В частности, в ходе встречи с главами парламентских фракций он заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. После этого Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" главы государства. Свои обращения направили также предстоятели двух неканонических украинских церквей – УПЦ КП и УАПЦ.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины
    Автокефалия. Порошенко вновь обманул всю страну - Корнейчук

    Позднее Синод Вселенского патриархата сообщил, что патриарх Варфоломей получил от церковных и гражданских властей Украины ходатайство о предоставлении автокефалии и начинает консультации по этому вопросу. Вселенский патриархат уточнил, что "решил тесно общаться и координировать свои отношения с сестринскими православными церквами по этому вопросу". 

    Наряду с этим, в пресс-службе Порошенко заявили, что Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

    "Синодом Вселенского Патриархата принято решение о начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии православной церкви в Украине", — заявили в пресс-службе президента.

    По мнению юриста Андрея Портнова, оптимизм президента по предоставлению автокефалии после ответа Вселенского Патриархата не имеет под собой никаких оснований.

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    "Не понял президентского оптимизма от вчерашнего письма из Вселенского Патриархата. В ответе на обращение президента нет ни одного позитивного сигнала, кроме всегда употребляемых для таких случаев слов типа: "посоветоваться", "рассмотреть", "углубить", "расширить", "провести консультации" и "вжити всіх можливих заходів", — прокомментировал Портнов на своей странице в Facebook.

    Как уточнил юрист, на бюрократическом языке ответ Вселенского Патриархата не имеет ничего общего с заявлением пресс-службы главы государства. 

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    "Ну так они и не могут же написать: "здравствуйте и идите к чёртовой бабушке", но на бюрократическом языке оно именно это и обозначает", — резюмировал Портнов.

    Facebook Андрея Портнова
    Комментарий Андрея Портнова об автокефалии

    Напомним, что в Украине действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

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