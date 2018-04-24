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    Точка зрения

    Автокефалия. Порошенко вновь обманул всю страну - Корнейчук

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (76)

    (обновлено: )58650
    Вселенский патриарх Варфоломей переложил с себя ответственность за решение о создании автокефальной православной церкви в Украине на РПЦ: если в Москве согласятся, тогда можно и говорить о независимой церкви в Украине, считает Дмитрий Корнейчук.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил о том, что Вселенский Патриархат начинает будто бы процедуры, необходимые для предоставления автокефалии православной церкви в Украине.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
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    "Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине, Постановление Верховной Рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинских православных церквей", — говорится в сообщении на странице Порошенко в Facebook

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    Однако если прочитать текст коммюнике Вселенского патриархата, то становится понятно: президент, мягко говоря, вводит украинцев в заблуждеие, отметил политический аналитик Дмитрий Корнейчук

    "В итоге оказалось, что Порошенко вновь обманул всю страну. И не принималось никаких решений со стороны Вселенского патриархата начать процесс создания независимой украинской церкви", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

    По его словам, из пресс-релиза Вселенского патриархата следует, что "Синод утвердил решение более тесно общаться и координироваться по данному вопросу с сестринскими православными церквями".

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    Иными словами, пояснил аналитик, "Вселенский патриарх переложил с себя ответственность на ту же РПЦ. Мол, если в Москве согласятся, тогда можно и говорить о независимой церкви в Украине".

    "Собственно, заранее было ясно, что Вселенский патриарх не станет ссорится с РПЦ. И не станет инициатором раскола православия…", — резюмировал Корнейчук.

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука

    Напомним, во вторник, 17 апреля, президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос (указ — ред.) относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента.

    По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

    В УПЦ в связи с этим напомнили о Конституции Украины, в соответствии с которой, Церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни решает самостоятельно.

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