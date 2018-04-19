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    Рада займется "церковной инициативой" Порошенко

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (22)

    (обновлено: )15312
    Парламентарии в ходе утреннего заседания рассмотрят проект Постановления о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг. 19 апреля, рассмотрит "церковную инициативу" президента Петра Порошенко.

    Купола храма. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
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    Согласно повестке дня, обнародованной на официальном сайте Рады, парламентарии в ходе утреннего заседания рассмотрят "для включения в повестку дня и принятия решения" проект Постановления о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине.

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    Проект документа представит спикер ВР Андрей Парубий, содокладчиком значится нардеп Ирина Подоляк (фракция "Самопомич").  

    Во вторник, 17 апреля, президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине, а также призывает Верховную Раду поддержать его инициативу.

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    Накануне сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел многочасовую встречу с предстоятелем Украинской православной церкви (УПЦ МП), митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

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