Рада займется "церковной инициативой" Порошенко

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг. 19 апреля, рассмотрит "церковную инициативу" президента Петра Порошенко.

Согласно повестке дня, обнародованной на официальном сайте Рады, парламентарии в ходе утреннего заседания рассмотрят "для включения в повестку дня и принятия решения" проект Постановления о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине.

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Проект документа представит спикер ВР Андрей Парубий, содокладчиком значится нардеп Ирина Подоляк (фракция "Самопомич").

Во вторник, 17 апреля, президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине, а также призывает Верховную Раду поддержать его инициативу.

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Накануне сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел многочасовую встречу с предстоятелем Украинской православной церкви (УПЦ МП), митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.